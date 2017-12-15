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  3. 15 Aralık 2017 23:25

Polis tek tek denetledi: 10'larcası men edildi

İstanbul'da bin 200 polisin katıldığı operasyonda çok sayıda taksi denetlendi.

Polis tek tek denetledi: 10'larcası men edildi
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İstanbul'da bin 200 polisin katılımıyla taksilere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Alınan bilgiye göre, 69 noktada yapılan uygulamaya, İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme ve Foto Film Şube müdürlüklerine bağlı 300 ekip ve bin 200 personel katıldı.

Uygulamada, 2 bin 751 sürücü ve yolcuya kimlik kontrolü yapıldı. Durdurulan bin 617 araçta narkotik köpekleriyle arama yapan ekipler, 87 aracı trafikten men ederken, sürücülere ise yaklaşık 60 bin 390 lira para cezası kesildi. 

AA

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