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  3. 26 Mayıs 2020 17:38

Polis vatandaşlara sitem etti: ''Biz yunan polisi miyiz ?''

Sokağa çıkma yasağına uymayarak dışarı çıkan bir çocuk polisi görünce ağlamaya başladı. Ağlayan çocuğu kucağına alan polis memuru, vatandaşa tepki gösterdi ve “Çocuklarınızı dışarı bırakıyorsunuz. Polisi gördüklerinde korkuyorlar, kaçıyorlar ve ağlıyorlar. Biz Yunan polisi miyiz? Neden bizden korksun çocuklar. Ayıptır lütfen" dedi.

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Olay İstanbul Sultangazi’de yaşandı. Cebeci Mahallesi’nde devriye gezen polis ekiplerini gören çocuklar kaçarak evlerine girdi. Sokakta kalan 4 yaşındaki bir çocuk ise ağlamaya başladı. Ağlayan çocuğu gören polisler çocuğun yanına giderek onu kucağına aldılar ve sakinleştirmeye çalıştılar.

"NEDEN BİZDEN KORKUYOR ÇOCUKLAR?"

Bu sırada kendilerini cep telefonu ile çeken mahalle sakinlerine sitemde bulunan bir polis, “Bu çocuğun ağlayışını görüyor musunuz? Sanki Yunan polisi görmüş gibi. Neden bizden korkuyor çocuklar? Lütfen dışarı çıkmalarına izin vermeyin. Bunu sizin iyiliğiniz için söylüyoruz. Bir yasak var ve uymalıyız buna. Bu bayram günü hiçbir vatandaşımızın üzülmesini istemeyiz. Bu yasaklar bitsin birlikte sokağa çıkalım birlikte oynayalım. Çocuklarınızı dışarı bırakıyorsunuz. Polisi gördüklerinde korkuyorlar, kaçıyorlar ve ağlıyorlar. Biz Yunan polisi miyiz? Neden bizden korksun çocuklar. Ayıptır lütfen" dedi.

Polis ekipleri daha sonra ağlayan çocuğu babasına teslim etti.

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