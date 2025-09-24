  1. Anasayfa
Polise saldırıp serbest kalmışlardı, hepsi tek tek yakalandı

Güncelleme:

İzmir'de bir düğün salonunda silah sıkıldığı ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekiplerine tekme ve yumruklu saldırdıktan sonra gözaltına alınan ve adli kontrolle serbest bırakılan şüpheliler, olayın basına yansımasının ardından tekrar gözaltına alındı.

Olay, 17 Eylül Çarşamba günü Zafer Mahallesi Kobuleti Caddesi’nde bulunan bir düğün salonu yakınında meydana geldi. Burada araç içerisinden havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekipleri, çevrede araştırma yapmaya başladı.

Bu esnada ihbara konu olan siyah renkli bir otomobil durdurularak araçta bulunan iki kişiye inmeleri söylendi. Otomobil sürücüsü Ş.D. (29) ve ön koltuktaki D.S. (31) araçtan indirildiği sırada D.S., görevli polis memurlarını itekleyerek küfür etti; yanında bulunan gruptan da eklenen saldırganlar, polislere tekme ve yumrukla saldırdı.

Müdahale sırasında polis memurları darbedilirken, takviye ekiplerin gelmesiyle kademeli güç ve biber gazı kullanılarak saldırganlar etkisiz hale getirildi. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olay yerinden kaçmaya çalışan ve polise saldıran D.S. ile birlikte Ş.A. (20), M.Ş.K. (26) ve Ş.D. (29) isimli ve çok sayıda suç kayıtları da bulunan şüpheliler yakalanarak İlçe Jandarma Komutanlığı’na teslim edildi. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, 18 Eylül günü çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntüler yayınlandı, saldırganlar tutuklandı

Olay görüntülerinin basında yer almasının ardından şüphelileri yakalamak için yeniden çalışma başlatıldı. Polise sözlü ve fiziki saldırı görüntülerinin yayınlanmasının ardından olayla ilgili toplam 6 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

"17 Eylül 2025 tarihinde, İzmir ili Selçuk ilçesinde bir düğün salonu önünde havaya ateş açıldığı yönünde alınan ihbar üzerine, Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz tarafından olay yerine ivedilikle intikal edilmiştir. Olaya müdahale sırasında 5 polis memurumuza sözlü ve fiziki mukavemet gösterilmiştir. Konuyla ilgili 6 şüpheli şahıs, ekiplerimizce gözaltına alınmıştır. Milletimizin huzur ve güvenliği için fedakârca görev yapan personelimize yönelik saldırılar karşılıksız bırakılmamış, failler sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanmıştır."

İHA

