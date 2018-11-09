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  3. 09 Kasım 2018 21:36

Polisin durdurduğu araçtan sahte para çıktı

Ardahan'da polisin yaptığı uygulamada şüphelenilen bir araçtan sahte para çıktı.

Polisin durdurduğu araçtan sahte para çıktı
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Ardahan'ın Damal ilçesinde piyasaya sahte para sürmeye  çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube  Müdürlüğü ile Damal İlçe Emniyet Amirliğine bağlı ekipler, yol uygulamaları  kapsamında Ardahan-Damal kara yolunda şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 12 bin 200 liralık sahte banknot ile 1 dolara  el konuldu.

Polis, araç sürücüsü H.B. ve araçta bulunan Z.Ç. ile İ.İ'yi  gözaltına  aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri  mahkemece, "piyasaya sahte para sürmek" iddiasıyla tutuklandı.

AA

ardahan , polis , sahte para
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