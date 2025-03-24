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Polisin göstericiler karşı kullandığı ''paintball'' tüfeğinin ne ateşledi ortaya çıktı

Polisin göstericiler karşı kullandığı ''paintball'' tüfeğinin ne ateşledi ortaya çıktı
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İBB'ye yönelik soruşturmaları protesto etmek için düzenlenen izinsiz gösterilerde güvenlik güçlerinin plastik mermi kullandığı iddiaları yalanlandı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmaları protesto etmek amacıyla düzenlenen izinsiz gösterilerde güvenlik güçleri tarafından 'plastik mermi kullanıldığı' iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Açıklamada Görüntülerdeki nesnenin plastik mermi değil göz yaşartıcı kapsül olduğunu kaydedildi.

DMM'nin sosyal medya hesabından, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerdeki cismin, "Gösteriler sırasında kullanılan bir plastik mermi olduğu" iddiasına ilişkin açıklamada bulunuldu. Söz konusu iddianın doğru olmadığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Paylaşılan fotoğraftaki nesne plastik mermi değil, toplumsal huzurun sağlanması ve kamu düzeninin korunması amacıyla, güvenlik güçleri tarafından yasal çerçevede kullanılan göz yaşartıcı kapsüldür. Kapsül, maksimum 15 joule hava basıncıyla çalışan paintball tüfeğiyle kullanılmaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

Etiketler Dezenformasyonla Mücadele Merkezi dmm plastik mermi göz yaşartıcı kapsül
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