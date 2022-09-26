1 yıl parti üyeliğinden çıkarılan Tanju Özcan'dan ilk açıklama

Partisinin disiplin kurulu kararınca 1 yıl CHP üyeliğinden çıkarılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kararla ilgili açıklamalarda bulundu.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında karar vermek için bugün ikinci kez toplandı. CHP Disiplin Kurulu, bugün gerçekleştirilen toplantı sonrasında Özcan hakkındaki kararını verdi. Akşam saatlerinde açıklanan karara göre Tanju Özcan'ın 1 yıl boyunca CHP üyeliğinden çıkarılmasına karar verildi.

"CHP, ATATÜRKÇÜLERDEN RAHATSIZ ALGISI GÜÇLENDİ"

Özcan, kararı TV100 ekranlarına telefonla bağlanarak değerlendirdi. Konuyu yargıya taşıyacağını belirten Özcan, ""Böyle bir karar bekliyordum. Son anda doğruyu görürler inşallah böyle karar vermezler diye beklenti içerisindeydim. Burada verilen bir siyasi karardı. Onlar (YDK) siyaseten vermeleri gereken kararı verdiler. 'CHP Atatürkçü ve Türk milliyetçisi olan kişilerden rahatsız, bunları partiden uzaklaştırmak istiyor' algısı vardı kamuoyunda. Bu algıyı kuvvetlendirdiği için üzülüyorum. Etik olmaz gerekçesiyle Sayın Genel Başkan benimle hiç görüşmedi" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Parti kurallarıyla bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle 13 Haziran'da oy birliğiyle alınan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararı doğrultusunda kesin ihraç talebiyle YDK'ye sevk edilen ve daha önce yazılı savunmasını veren Özcan, 25 Temmuz'da toplanan YDK'de sözlü savunmada bulunmuştu. Bu toplantıda Özcan hakkında karara varılamamıştı.

Özcan'ın durumunun, YDK'nin 22 Ağustos'taki toplantısında görüşülmesine karar verilmiş, burada da karar alınamaması üzerine, bugünkü toplantıda görüşülmesine karar verilmişti.