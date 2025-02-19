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10 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı

10 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı
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Son yerel seçimlerde farklı partilerden belediye başkanı seçilen 10 isim, AK Parti'ye katıldı. AK Parti'ye katılan belediye başkanlarına rozetleri Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan tarafından takıldı.

AK Parti'nin bugünkü TBMM Grup Toplantısı'nda farklı belediyelerden 10 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı.

Aralarında geçtiğimiz günlerde CHP'den istifa eden Hasankeyf Belediye Başkanı Hamit Tutuş'un da yer aldığı belediye başkanlarının AK Parti rozetini bugün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

Son yerel seçimlerde farklı partilerden belediye başkanı seçilen 10 isim, AK Parti'ye katıldı. AK Parti'ye katılan belediye başkanlarına rozetleri Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan tarafından takıldı.

İşte AK Parti'ye katılan belediye başkanları:

1. Adem Gümüş – Erzincan, Tercan, Kargın (YRP)
2. Alihan Babat: Şırnak, Uludere, Şenoba (YRP)
3. Ayhan Çavuş – Çankırı, Orta, Yaylakent (YRP)
4. Bayram Öztürk – Elazığ, Palu, Beyhan (Bağımsız)
5. Cumali Öztürk – Kütahya, Gediz, Yenikent (İYİ Parti)
6. Ebubekir Irmak – Elazığ, Sivrice (YRP)
7. Hamit Tutuş -  Batman, Hasankeyf (CHP)
8. Haydar Sert – Adıyaman, Besni, Suvarlı (DEVA Partisi)
9. Murat Daban – Manisa, Selendi (YRP)
10. Mehmet Sıddık Salur – Muş, Merkez, Karaağaç (YRP)

 

 

Etiketler ak parti transfer yerel seçimler belediye başkanları
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