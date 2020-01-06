''16 Nisan referandumu iptal edilebilir, Yıldırım başbakan olabilir''

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, bugünkü köşe yazısında skandal bir iddiayı gündeme getirdi.

Takan; Saray'da, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini içeren Türkiye Anayasa Değişikliği referandumu için Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvurular ile ilgili söylentiler dolaştığını dile getirdi.

Takan, Anayasa Mahkemesi'nin referandumu iptal etmesinin üzerine neler olacağı konusunda kapsamlı bir çalışma yapıldığından bahsedildiğini ekledi.

Takan'ın yazısı şu şekilde:

AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin aksayan yönlerini onarmak için çalışma yapıldığını ve sonuçlarının en kısa zamanda kamuoyuna duyurulacağını açıklamıştı. Üzerinden hayli zaman geçti. Resmi bir açıklama yapılamadı. İddialar ise muhtelif. ”Saray ekiplerinin iç savaşları yüzünden bu çalışmadan bir sonuç çıkmaz” diyenler bizzat sarayda oturanlar!.. İktidarın küçük ortağının direnci malumunuz.

Siyasi kulislerde bugünlerce oldukça ilginç iddialara şahit oluyorum. Sarayda, 16 Nisan 2017’de yapılan referandumun iptali için Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvurular ile ilgili söylentiler dolaşıyor. “Anayasa Mahkemesi referandumu iptal ederse”nin üzerine kapsamlı bir çalışma yapıldığından bahsediliyor. Ancak ısrarla bir şeyin altı çiziliyor; “Bu iptal kararı Erdoğan’ın gizli kabulü ile olabilir”miş!.. AKP içinde, yeni geçilen sistemin kendilerine yaramadığını ve partiye oy kaybettirdiğini savunan ve eski sisteme dönülmesi gerektiğini ağırlıklı bir çevre var. Zaman zaman seslerini yükseltebiliyorlar. İstanbul seçimlerini kaybettikten sonra faaliyetlerine doğum günü pastası üflemekle devam eden Binali Yıldırım üzerinden yeni senaryolar yazılıyor. Tayyip Erdoğan eski sisteme dönerse Binali Yıldırım’ı tekrar başbakan olarak görebilirmişiz. Onun için bekletiliyor olabilirmiş Binali Yıldırım… Haydi gel de inan!..