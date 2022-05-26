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  4. 2023'te ilk kez oy kullanacak gençlerle yapılan seçim anketi sonuçları açıklandı

2023'te ilk kez oy kullanacak gençlerle yapılan seçim anketi sonuçları açıklandı

2023'te ilk kez oy kullanacak gençlerle yapılan seçim anketi sonuçları açıklandı

2023 yılında yapılacak olan tarihi seçimler öncesinde açıklanan seçim anketlerine bir yenisi daha eklendi. Yöneylem Araştırma'nın ilk defa oy kullanacak genç seçmenler anketinde , 18-22 yaş aralığındaki yeni seçmenlerin oy tercihi ortaya çıktı.

Yöneylem Araştırma Koordinatörü Derya Kömürcü, ilk defa oy kullanacak genç seçmenler üzerine yaptığı araştırmasının sonuçlarını paylaştı.

Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilen araştırma 27 ilde, 3bin 444 kişi ile yüz yüze görüşme yöntemiyle yapıldı.

Buna göre, 18-22 yaş aralığındaki yeni seçmenlerin oy tercihinde ilk sırada CHP oldu. CHP'yi, yüzde 21,2 ile AK Parti takip etti.

"Kararsızım" diyenlerin oy oranı yüzde 13, oy kullanmayacakların oranı ise yüzde 7,1 oldu.

Araştırmaya göre, diğer partilerin oy oranı ise şöyle:

HDP: Yüzde 9
MHP: Yüzde 5,1
İYİ Parti: Yüzde 3,9
DEVA: Yüzde 0,8
Saadet: Yüzde 0,5
Diğer: Yüzde 2,5

2023'te ilk kez oy verecek genç seçmen anketi sonuçları

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