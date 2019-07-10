Abdulkadir Selvi: ''Ankara'da yeni seçim tarihleri konuşulmaya başlandı''

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 23 Haziran İstanbul seçiminin ardından AKP'nin çöküşe geçmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, erken seçim olma ihtimalini değerlendirdi.

Selvi, bugünkü "Seçimler 2023’e kalır mı?" başlıklı yazısında, "İmamoğlu’nun şahsında yeni dönemden duyulan umut. 25 yıl sonra İstanbul’un 9.5 puan farkıyla kazanılmasıyla birlikte büyük bir karizma edindi. İmamoğlu’na şans tanınması gerektiğine inanıyorum."dedi.

Selvi ayrıca "AK Parti'de toprak oynamaya başladı" yorumunda bulundu.

Abdulkadir Selvi hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem de MHP lideri Bahçeli'nin karşı çıktığı erken seçim iddiaları için ise "Ama 2023 seçimlerinde en belirleyici unsur Ekrem İmamoğlu’nun başarısı ya da başarısızlığı olacak. Tabii seçimler 2023’e kalırsa... Seçim yorgunu olan Türkiye, 4.5 yıl seçimsiz bir dönem geçirmeli. Ancak yeni partilerin kurulacağı ortaya çıktıkça Ankara’da yeni seçim tarihleri konuşulmaya başlandı. Seçimler 2023’e kalır diyenlerin sesi daha az çıkıyor." ifadelerine yer verdi.