Abdullah Gül ile CHP'li vekil arasındaki adaylık diyaloğu ortaya çıktı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ile CHP'li vekil arasında cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili bir diyalog yaşandığı iddia edildi.

Gazeteciler Barış Yarkadaş, Hacı Yakışıklı, Şaban Sevinç ve Fuat Uğur; tv100 ekranlarında yayınlanan Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programına konuk olarak gündemi değerlendirdi.

CHP'Lİ VEKİL İLE ABDULLAH GÜL ARASINDA "ADAYLIK" DİYALOĞU

Programın konuklarından Şaban Sevinç, 30 Ağustos Zaferi Bayramı nedeniyle çektiği video ile uzun bir aradan sonra gündem olan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile CHP'li bir vekil arasında 'cumhurbaşkanlığı adaylığı' konusunda dikkat çeken bir diyalog yaşandığını iddia etti. Sevinç'in geçtiğini öne sürdüğü diyalog şu şekilde;

CHP Mv.: Bizim Partililer size oy vermez.

Abdullah Gül: Niye vermesinler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mı verecekler?

CHP Mv.: Oy kullanmaya gitmezler.

Abdullah Gül: O zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devam etmesini istiyorlar.

Abdullah Gül: Aday olsa bile Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de kazanma şansı yok

ABB BAŞKANI MANSUR YAVAŞ'A GÖNDERME

Abdullah Gül: Bu ismi konuşulanların hiçbiri olmaz. Bu makam çocuk oyuncağı değil. Beypazarı Belediye Başkanlığı cumhurbaşkanlığı için referans olmaz.

İDDİALARIN ODAĞINDAKİ VEKİLİN İSMİNİ VERMEDİ

Öte yandan Sevinç, program başlamadan önce telefonda görüştüğü CHP'li vekilin ismini veremeyeceğini de belirtti.

ESKİ CUMHURBAŞKANI GÜL VİDEO PAYLAŞMIŞTI

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, cumhurbaşkanı olduğu dönemde ulusal bayramlara katılmadığına yönelik eleştirilere videolu yanıt vermişti.

Katıldığı ulusal bayramlara ilişkin görsellerin yer aldığı bir link paylaşan Abdullah Gül, bütün ulusal bayramlara katıldığını, 7 yıllık cumhurbaşkanlığı süresi içerisinde sadece bir kez Kırgızistan ziyaretindeki rahatsızlığı nedeniyle ziyaretlere katılamadığını söylemişti.