Abdullah Gül sessizliğini bozdu: ''Bize yapılanı, biz yapmamalıyız''

Cumhurbaşkanlığı görevi bittikten sonra Türk siyasetinde sürekli "yeni bir oluşum" ya da "yeni bir aday" başlıkları altındaki tüm iddialarda adı geçen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül uzun süredir devam ettirdiği sessizliğini bozdu.

OdaTv'den Ayşe Bakkal'ın görüştüğü Abdullah Gül yeni parti iddiaları için "Cumhurbaşkanlığı'ndan ayrıldığım gün günlük siyasete girmeyeceğimi söylemiştim, aksi bir durum bize yakışmaz” dedi.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından özellikle İstanbul özelinde devam eden süreçle ilgili görüşlşerini aktaran Gül, gelinen noktanın çok üzücü olduğunu belirterek "vaktiyle bize yapılan yanlışları, bizim güçlü olunca başkalarına yapmamamız gerekir" dedi.