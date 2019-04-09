Abdurrahman Dilipak: ''Siz FETÖ'cüleri kovarken...''

Abdurrahman Dilipak, Yeni Akit'te "Siyasetname okumazsak şikayetname dinleriz" başlığıyla yayımlanan yazısında "Bakın bir ülkede adalet yoksa barış da olmaz. Adalet ve barış yoksa, hiçbir özgürlük güvende değil demektir. Her zaman, her yerde haksızlık olur" ifadesini kullandı.

Dilipak, "Siz FETÖ'cüleri kovarken, onlara musallat olan şeytanlar, kılık değiştirip başka cemaatlerin kimlikleri ve sizlerle yakın duran yapılar üzerinden çevrenize sızıp, oyunlarına kaldıkları yerden devam ettiler. Siz kapıdan kovdunuz, onlar bacadan girdiler. Yakınlarınıza, çevrenize bakın" dedi.

