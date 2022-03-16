AK Parti, DEVA ve Gelecek Partisi'nin oylarını böyle kapacak

AK Parti iktidarının yeni seçim yasasındaki ayrıntı ortaya çıktı. TBMM'ye sunulan yeni seçim yasasıyla Ali Babacan liderliğindeki DEVA ve Ahmet Davutoğlu liderliğindeki Gelecek Partisi'nin oyları AK Parti hanesine yazılacak.

Karar yazarı Mehmet Ocaktan, AK Parti ve MHP’nin önceki gün TBMM’ye sunduğu seçim kanunu teklifinin “muhalefetin önünü kesmek için hiçbir ayrıntı ihmal edilmeden hazırlandığını” belirtti. Ocaktan’a göre AK Parti, Gelecek ve DEVA partilerinin oylarını hanesine yazdıracak.

Ocaktan, bugünkü köşe yazısında “Belli ki yasa teklifi üzerinde çok ince bir çalışma yapılmış ve muhalefetin önünü kesebilmek için tuzak niteliği taşıyan hiçbir ayrıntı ihmal edilmemiş. Öyle anlaşılıyor ki yasanın en somut hedefi DEVA ve Gelecek Partisi’nin önünü kesmek…” ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti:

"Mesela seçim barajı yüzde 7’ye indirilerek bir şirinlik yapılmış ama hemen arkasından ittifakla barajı geçecek olan oy oranı düşük partilerin aldığı oylarını D’Hont sistemiyle doğrudan AK Parti’ye transfer etmek için çok sofistike bir tuzak kurulmuş.

Kısacası Cumhur İttifakı, millet iradesini bay-pas ederek Millet İttifakı içindeki oy oranı az olan partilerin milletvekili çıkarmalarını neredeyse imkansız hale getirmiş.

"İKTİDAR GÖZÜNÜ KARARTMIŞ"

Hazırlanan teklifte başka ne tür tuzaklar var henüz bilmiyoruz ama, anlaşılan o ki seçim kaybetme telaşına kapılan iktidar gözünü karartmış. Özellikle AK Parti tabanından oy alma ihtimali yüksek olan DEVA ve Gelecek Partisi için adeta adrese teslim bir yasa hazırlamış.

Buradan anlaşılan şu; AK Parti sandıkta alamadığı oyları bu iki partinin oylarını arka kapıdan dolaşarak kendi hanesine yazdıracak… Yani millet muhalefet partilerine oy verecek ama, oylar iktidar partisine yazılacak.

Evet millet iradesini aşmak için mükemmel bir plan! Son derece ince bir “Siyaset mühendisliği”nin ürünü olan bu yasa 2018 seçimleri üzerinden simülasyon yapılarak hazırlanmış. Bu açıdan bakıldığında bu yasayla her şartta ‘kasa’ kazanıyor gibi gözüküyor."

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