  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. AK Parti Erdoğan'ın yeniden aday olabileceği bir seçim için ilk kez tarih verdi!

AK Parti Erdoğan'ın yeniden aday olabileceği bir seçim için ilk kez tarih verdi!

AK Parti Erdoğan'ın yeniden aday olabileceği bir seçim için ilk kez tarih verdi!
Güncelleme:

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, erken seçim için 2027 Kasım ayına işaret etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de seslenen Elitaş, "Eğer söylemlerinin arkasında durma cesareti varsa 2027 yılının sonunda seçim isteyebilir" ifadelerini kullandı.

AK Partili Mustafa Elitaş, Kanal 7'de katıldığı programda, "Seçimler 2028 yılının Mayıs ayında olacak. Yerel seçimler mart ayının son pazar günü yapılır. 5 yılda bir 31 Mart'ta olacak. Öne alınmış seçim dediğim Türkiye coğrafyası için ekim ve kasım aylarıdır" ifadelerini kullandı.

Elitaş, "CHP erken seçim çağrısı yapıyor ama millet bize 28 Mayıs tarihinde ülkeyi 5 yıl yönetme görevi verdi. Biz bu yetkiyi son ana kadar kullanmak mecburiyetindeyiz" dedi.

2027 KASIM AYINDA MÜMKÜN

Erken seçim için tarih veren Elitaş, "Eğer CHP, 360 milletvekiliyle bir araya gelip öne alınmış bir seçime onay verirse, 2027 Kasım ayında bir seçim mümkündür" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de seslenen Elitaş, "Özgür Özel, 'Recep Tayyip Erdoğan'ı yenen bir lider olmak istiyorum' diyor. Eğer söylemlerinin arkasında durma cesareti varsa 2027 yılının sonunda seçim isteyebilir" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a yaptığı ziyarette erken seçim tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.

Özgür Özel, "Kasım 2025'i erken seçim tarihi olarak daha önce de ifade etmiştik. Tam görev süresinin ortasıdır. Bu, bir 5 yıl daha Erdoğan yönetsin değil, 2.5 yıl daha Erdoğan'a tahammülümüz yok diyedir. Yapılacak seçimde AK Parti'nin adayı kim olursa olsun ülke bu haldeyken bir kez daha seçim kazanma imkanı yoktur" demişti.

Özel, şunları söylemişti: "2025 yılı içinde yapılacak bir erken seçimde Erdoğan, YSK'nın son verdiği karar gereğince bu dönem seçim zamanında yapılırsa aday olamaz, ancak erken yapılırsa aday olabilir. 2.5 yıl daha varken 2.5 yıl daha bu yoksulluğa, zorluklara katlanmamak için Erdoğan'ın aday olacağı ya da olmayacağı bir erken seçimi talep ediyoruz. Yapılacak seçimi Erdoğan'ın bir şekilde kazanacağına ilişkin bugünden kurulan tüm ifadeler seçim geldiğinde bu ifadeleri kuranları seçmen karşısında ortaya koyacağı iddiayı değersizleştirir."

Etiketler recep tayyip erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçimi Cumhurbaşkanı ak parti mustafa elitaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'den tam 23 yıl sonra başlayan uçuşlarda büyük hüsran Türkiye'den tam 23 yıl sonra başlayan uçuşlarda büyük hüsran Sahibinin tasmasız bir şekilde sokağa saldığı Kocaeli'de pitbull ortalığı birbirine kattı Sahibinin tasmasız bir şekilde sokağa saldığı Kocaeli'de pitbull ortalığı birbirine kattı İbrahim Tatlıses 25 yaş küçük asistanıyla 4'üncü kez mi evlendi ? İbrahim Tatlıses 25 yaş küçük asistanıyla 4'üncü kez mi evlendi ? Türkiye'nin Robinson Crusoe'u hastalandı; adaya belediye başkanı sahip çıktı Türkiye'nin Robinson Crusoe'u hastalandı; adaya belediye başkanı sahip çıktı CHP'li Cemal Enginyurt'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında çok konuşulacak iddia CHP'li Cemal Enginyurt'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında çok konuşulacak iddia Survivor'a gözyaşları içinde veda eden Zeynep Alkan soluğu bakın nerede aldı Survivor'a gözyaşları içinde veda eden Zeynep Alkan soluğu bakın nerede aldı Yıldırım Demirören'in kardeşi karşılıksız çekten tutuklandı! Yıldırım Demirören'in kardeşi karşılıksız çekten tutuklandı! Suç makinesi seyyar satıcı Taksim'de kadın turiste hayatının kabusunu yaşattı Suç makinesi seyyar satıcı Taksim'de kadın turiste hayatının kabusunu yaşattı Hadise kalçasındaki dövmenin ardından sınırları zorlamaya devam ediyor! Hadise kalçasındaki dövmenin ardından sınırları zorlamaya devam ediyor! Geçen haftayı unutun! Asıl soğuklar bu hafta donduracak! Geçen haftayı unutun! Asıl soğuklar bu hafta donduracak!
Bankaların emekli promosyonları 25 bin TL'ye dayandı! Bankaların emekli promosyonları 25 bin TL'ye dayandı! Trafik cezalarına katmerli zam geliyor: Ehliyetlere iptal, araçlara da trafikten men cezası geliyor! Trafik cezalarına katmerli zam geliyor: Ehliyetlere iptal, araçlara da trafikten men cezası geliyor! Hadise ile Melike Şahin arasındaki ''imalı'' tartışma yayına damgasını vurdu Hadise ile Melike Şahin arasındaki ''imalı'' tartışma yayına damgasını vurdu Prof. Dr. Ahmet Ercan ve Prof. Dr. Naci Görür'den 4,8'lik depremin ardından korkutan uyarı Prof. Dr. Ahmet Ercan ve Prof. Dr. Naci Görür'den 4,8'lik depremin ardından korkutan uyarı İmamoğlu mu, Erdoğan mı, Bayraktar mı, Fidan mı anketinin sonucu açıklandı İmamoğlu mu, Erdoğan mı, Bayraktar mı, Fidan mı anketinin sonucu açıklandı AK Parti fena karışacak: Erdoğan, AK Partili milletvekillerinin üstünü çizdi AK Parti fena karışacak: Erdoğan, AK Partili milletvekillerinin üstünü çizdi ''Öcalan'a hakaretten iddianame düzenlense desteklerim'' demişti ''Öcalan'a hakaretten iddianame düzenlense desteklerim'' demişti Güzel oyuncu Devrim Özkan, Lucas Torreira'yı çabuk unuttu Güzel oyuncu Devrim Özkan, Lucas Torreira'yı çabuk unuttu Kara hasret İstanbullulara müjde: Lapa lapa kar yağacak, megakente çığ düşecek! Kara hasret İstanbullulara müjde: Lapa lapa kar yağacak, megakente çığ düşecek!