AK Parti Erdoğan'ın yeniden aday olabileceği bir seçim için ilk kez tarih verdi!

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, erken seçim için 2027 Kasım ayına işaret etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de seslenen Elitaş, "Eğer söylemlerinin arkasında durma cesareti varsa 2027 yılının sonunda seçim isteyebilir" ifadelerini kullandı.

AK Partili Mustafa Elitaş, Kanal 7'de katıldığı programda, "Seçimler 2028 yılının Mayıs ayında olacak. Yerel seçimler mart ayının son pazar günü yapılır. 5 yılda bir 31 Mart'ta olacak. Öne alınmış seçim dediğim Türkiye coğrafyası için ekim ve kasım aylarıdır" ifadelerini kullandı.

Elitaş, "CHP erken seçim çağrısı yapıyor ama millet bize 28 Mayıs tarihinde ülkeyi 5 yıl yönetme görevi verdi. Biz bu yetkiyi son ana kadar kullanmak mecburiyetindeyiz" dedi.

2027 KASIM AYINDA MÜMKÜN

Erken seçim için tarih veren Elitaş, "Eğer CHP, 360 milletvekiliyle bir araya gelip öne alınmış bir seçime onay verirse, 2027 Kasım ayında bir seçim mümkündür" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de seslenen Elitaş, "Özgür Özel, 'Recep Tayyip Erdoğan'ı yenen bir lider olmak istiyorum' diyor. Eğer söylemlerinin arkasında durma cesareti varsa 2027 yılının sonunda seçim isteyebilir" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a yaptığı ziyarette erken seçim tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.

Özgür Özel, "Kasım 2025'i erken seçim tarihi olarak daha önce de ifade etmiştik. Tam görev süresinin ortasıdır. Bu, bir 5 yıl daha Erdoğan yönetsin değil, 2.5 yıl daha Erdoğan'a tahammülümüz yok diyedir. Yapılacak seçimde AK Parti'nin adayı kim olursa olsun ülke bu haldeyken bir kez daha seçim kazanma imkanı yoktur" demişti.

Özel, şunları söylemişti: "2025 yılı içinde yapılacak bir erken seçimde Erdoğan, YSK'nın son verdiği karar gereğince bu dönem seçim zamanında yapılırsa aday olamaz, ancak erken yapılırsa aday olabilir. 2.5 yıl daha varken 2.5 yıl daha bu yoksulluğa, zorluklara katlanmamak için Erdoğan'ın aday olacağı ya da olmayacağı bir erken seçimi talep ediyoruz. Yapılacak seçimi Erdoğan'ın bir şekilde kazanacağına ilişkin bugünden kurulan tüm ifadeler seçim geldiğinde bu ifadeleri kuranları seçmen karşısında ortaya koyacağı iddiayı değersizleştirir."