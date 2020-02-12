AK Parti kulislerinde Berat Albayrak depremi

Cumhurbaşkanlığı kabinesinin en çok tartışılan ismi olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Genel Merkezi'nde de tartışmaların odağı haline geldi.

Yeniçağ gazetesinden Fatih Ergin'in haberine göre bir süredir AK Parti İl Teşkilatlarına yaptığı ziyaretlerle dikkat çeken ve iktidar partisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan sonrasının liderliğine hazırlandığına dair iddialarla anılan Albayrak'a yakın bir ekibin, kongre sürecine müdahil olmaya çalıştığı öğrenildi.

AK Parti içerisinde Pelikan adıyla bilinen grup tarafından desteklenen Berat Albayrak'ın kongre sürecine çok önem verdiği ve ekibiyle birlikte kendilerine yakın isimlerin il başkanı olması çalışmalar yaptığı belirtildi. Albayrak ekibinin il kongrelerinde tek aday olarak gösterilecek isimleri belirlemeye çalıştığı ve parti yönetimine belirledikleri isimler ile ilgili telkinlerde bulunduğu kaydedildi.

"AK PARTİ'DE KIRILMAYI DERİNLEŞTİRİR"

Diğer yandan Albayrak ve ekibinin kongre hazırlıklarının, AK Parti'de ciddi kırılmalar yaratabileceği belirtildi. AK Parti çevrelerinde partinin yerel seçimlerin ardından zaten sıkıntılı bir süreçten geçtiği vurgulanırken, Albayrak'ın il kongrelerine yönelik hamlelerinin kırılmayı daha derinleştireceği düşünülüyor. Partili kaynaklar, Albayrak'ın toplumda da partide de geniş bir kabulünün olmadığına dikkat çekerek, söz konusu yaklaşımın sürmesi halinde kongre süreci içerisinde AK Parti'den kopuşların hızlanabileceği endişesini taşıdıklarını söyledi.