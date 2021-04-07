AK Parti Milletvekili Belgin Uygur, kürsüde fenalaştı, oturuma ara verildi
AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, TBMM Genel Kurulu’nda kürsüde konuşma yaptığı sırada fenalaştı.
TBMM Genel Kurulunda HDP Grup önerisi görüşmeleri sırasında kadına yönelik şiddetle ilgili konuşma yaptığı sırada Milletvekili Belgin Uygur rahatsızlanarak müsaade istedi.
TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, Uygur’a yardım edilmesini istedi. Uygur tansiyonunun düştüğünü ifade ederken, Erdoğmuş oturuma ara verdi.
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