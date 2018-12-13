AK Parti TBMM'de ''torba yasa''dan vazgeçmiyor

AK Parti’nin 2002 yılından itibaren nadir olarak kullandığı 2007’den sonra ise hız verdiği “torba” usulü yasama modeli, 24 Haziran ertesi, dönemin neredeyse tek yasama şekli oldu. Başkanlık döneminde kabul edilen 5 torba yasa ile 64 yasanın 148 maddesi değiştirildi.

İktidarın “usul ve zaman ekonomisi” gerekçesiyle görülmemiş sıklıkta kullanmayı alışkanlık haline getirdiği “torba yasa” yöntemi, 24 Haziran sonrası yeni dönemin yasamasına damga vurdu. Son dönemde Meclis’e sunulan, komisyon ve Genel Kurul aşamasında daha da büyüyen 5 Torba Yasa ile 64 yasada değişiklik yapıldı.

TBMM İçtüzüğü’nde yasamanın muhalefetin ve ilgili tüm çevrelerin katılımıyla yapılması amacıyla yer alan “katılımcı” yasa görüşmeleri yöntemini “engelleyici” bulan AK Parti, 2002-2007 döneminde 570 yasadan sadece 2’sini torba yasa olarak kabul ettirirken bu alışkanlığını giderek tüm yasamaya hâkim kıldı. Birden fazla ve birbirinden farklı alanda düzenleme yapmak anlamında kullanılan torba yasa tekniğiyle 2015-2017 yılları arasında TBMM’de kabul edilen 53 yasadan 23’ü bu nitelikte olurken bu yöntem, 24 Haziran sonrasında Başkanlık sistemi döneminin neredeyse tek yasa yapma şekli haline geldi.

24 Haziran sonrası yeni rejimin kurumsallaşmasını sağlayacak çok sayıda düzenleme yapan iktidar, 5 torba yasa ile 64 yasanın 148 maddesini değiştirerek bir rekora imza attı.

24 Haziran seçimleri sonrası başlayan 27’nci yasama döneminde kabul edilen torba yasalar ile değiştirilen yasa ve madde sayıları şöyle:

Çevre Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (7 yasa/28 madde)

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun (5 yasa/16 madde)

Karayolları Trafik Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (19 yasa/43 madde)

Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (15 yasa/20 madde)

Sağlıkla İlgili Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (18 yasa/41 madde)

Torba yasada yer alan Karayolları yasasında ilginç düzenlemeler yer alıyor. Yasada Cumhurbaşkanlığı sistemine uyum amacıyla genel kolluk mevzuatında değişiklikler yapılması, sözleşmeli subay ve astsubayların özlük haklarının düzenlenmesi, muhbirlere ödül verilmesi, yabancılara e-devlet üzerinden işlem olanağı sağlanmasına kadar farklı alanda yasa hükmü getirildi. Çocuklara çakmak gazının satışının yasaklanması ve Hakkâri’de Derecik adıyla bir ilçe kurulması da bu yasa içinde yer aldı.