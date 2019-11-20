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  4. 20 Kasım 2019 13:42

AK Parti teşkilatında sahte evrak iddiası

AK Parti'de kongre süreci yaklaşırken, Sakarya İl Kadın Kollarında bir sahte evrak skandalı yaşandı. AKP'li Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin de adının geçtiği olay, yargıya taşındı.

AK Parti teşkilatında sahte evrak iddiası
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Yerel seçimlerden bu tarafa çalkantılı bir süreç geçiren AK Parti'de, "sahte evrak" skandalı yaşandı. 

Yeniçağ gazetesinden Serkan Talan'ın haberine göre AK Parti Sakarya İl Kadın Kolları yönetim kurulu üyesi Şebnem Arapoğlu, İl Kadın Kolları başkanı Zehra Hatipoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

İddiaya göre Arapoğlu, partili kadınlara üzerinde AK Partili Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin imzası bulunan, ‘Benim kadın kolları başkan adayım Şebnem Arapoğlu’dur’ yazılı kağıt gösterdi. 

SUÇ DUYURUSU

Partili kadınlar konuyu AK Parti İl Başkanı Yunus Tever’e taşıdı. Hatipoğlu olayın doğruluğunu Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’ye sordu. Yüce ise böyle bir belgeye imza atmadığını ve sahte olduğunu söyledi. Hatipoğlu, Arapoğlu’nu sahte evrak düzenlemekle suçladı. Şebnem Arapoğlu ise Hatipoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. 

İl Kadın Kolları Başkanı Hatipoğlu, iddialar karşısında sessizliğini korurken, karşılıklı suçlamaların devam ettiği kadın kolları için AK Parti Genel Merkezi tarafından müfettiş görevlendirildiği öğrenildi.

Yeni Çağ

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