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AK Parti ve CHP grup başkanvekilleri birlikte türkü söyledi

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Seçim çalışmaları kapsamında Silivri'de karşılaşan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ve CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, sokak müzisyenleriyle beraber Gesi Bağları türküsünü söyledi.

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'ne sayılı günler kaldı. Seçim çalışmalarını hız kesmeden sürdüren partiler ve adayların çalışmaları da yoğun şekilde devam ediyor. İstanbul 3. bölgede seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ve CHP Grup Başkanvekili Engin Altay  dün Silivri'de karşılaştı. Sokak müzisyenleriyle de denk gelen iki isim, onlara Gesi Bağları türküsünü söyleyerek eşlik etti.  

O anları Özlem Zengin sosyal medya hesabından 'Ve bu karşılaşmaya şarklılarıyla eşlik eden Silivrili Gençlerden şahane "Gesi Bağları" yorumu…  Çok teşekkür ediyoruz…' diyerek paylaştı.  Bunun üzerine Engin Altay da 'Özlem hanım, ikimizin de sesi güzel gibi ne dersiniz? Gelin hep birlikte bence milletin sesini dinleyelim' yanıtını verdi. Özlem Zengin ise bu cevaba, 'Engin Bey… Biz zaten Milletimizin sesini dinlediğimiz için 21 yıldır iktidarız… Ve can kulağıyla dinlemeye devam edeceğiz' diyerek karşılık verdi. 

DHA

Etiketler silivri ak parti chp engin altay özlem zengin gesi bağları
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