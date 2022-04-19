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AK Parti ve MHP seçmeni de isyanı son ankette ortaya çıktı

AK Parti ve MHP seçmeni de isyanı son ankette ortaya çıktı

MetroPOLL Araştırma, Türkiye'nin gidişatına ilişkin son anket sonuçlarını paylaştı. Anket sonuçlarında AK Parti ve MHP seçmeninin de tavrı dikkat çekti.

MetroPOLL Araştırma, 'Türkiye'nin Nabzı Mart 2022' anket sonuçlarını paylaştı. 'Türkiye'nin Gidişatı' isimli anket sonuçlarına göre, Türkiye'nin kötüye gittiğini düşünenlerin oranı yüzde 70.8'e çıkarken, 'iyiye gidiyor' diyenlerin oranı yüzde 22.1'de kaldı. 'Ne iyi ne kötüye gidiyor' diyenlerin oranı ise yüzde 5.2'de kalırken, 'fikrim yok' diyenlerin oranı ise yüzde 1.8'de kaldı.

 Ankete katılan AK Parti seçmeninin yüzde 58.2 'iyiye gidiyor' derken, 'kötüye gidiyor' diyenlerin oranı yüzde 32.5'de kaldı. 'Ne iyi ne kötüye gidiyor' diyenlerin oranı ise yüzde 5.8'de kalırken, 'fikrim yok' diyenlerin oranı ise yüzde 3.4 olarak gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, MHP seçmeninin yüzde 44.6'sı 'iyiye gidiyor' derken, 'kötüye gidiyor' diyenlerin oranı yüzde yüzde 40 olarak gerçekleşti. 'Ne iyi ne kötüye gidiyor' diyenlerin oranı ise yüzde 14.4'de kaldı.

Metropoll Araştırma Türkiye'nin Nabzı Mart 2022 anketi sonuçları

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