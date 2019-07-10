AK Parti ve MHP'den bir önergeye daha ret !

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur tarafından TBMM'ye sunulan "Tren kazalarının araştırılması" için verilen araştırma önergesi AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur TBMM Başkanlığı'na "Tren kazalarının araştırılması" için soru önergesi verdi.

Önergede şu ifadeler kaydedildi:

"2018 yılında birbirine yakın tarihlerde gerçekleşen iki tren kazası neticesinde 34 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 387 vatandaşımız yaralanmıştır. İlgili ve yetkili kurumlarca faciayla sonuçlanan bu tren kazalarının nedenlerinin net olarak açıklanamaması, basında ve kamuoyunda konuyla ilgili bilgi karmaşası yaşanmasına neden olmuştur. Son yıllarda yaşanan tren kazaları sonucunda yaşanan can kayıpları, yaralanmalar ve maddi hasarlar kamuoyunda huzursuzluk yaratmakta ve demiryolu ulaşımına olan güveni azaltmaktadır.

Tren kazalarına neden olan eksiklik ve ihmallerin araştırılması ve telafisi mümkün olmayacak yaralar açan tren kazalarının önüne geçilmesi, ihmal ve eksikliklere sebep olan yetkililerin, personellerin ve kişilerin tespit edilmesi amacıyla Anayasa'nın 98, İçtüzüğün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz"

AK PARTİ VE MHP ENGELİ

İYİ Parti tarafından sunulan araştırma önergesi, AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin ret oyu vermesi sonucu reddedildi.