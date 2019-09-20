AK Parti yargı paketini MHP'ye sundu; sırada CHP ve İYİ Parti var

Tüm kamuoyunun merakla takip ettiği ve beklediği 'Yargı Paketi' konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. AK Parti yargı paketi taslak metnini MHP'ye sundu.

AK Parti Grup Başkanvekilleri Mehmet Muş ve Cahit Özkan yargı paketini görüşmek üzere MHP grubunu ziyaret etti. AK Parti, yargı paketi taslak metnini istişare için MHP'ye sundu. Mehmet Muş, “HDP dışında diğer partilerle de görüşeceğiz” dedi.

Açıklama yapan Mehmet Muş, “HDP dışında diğer partilerle de görüşeceğiz” dedi.

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, “1 Ekim’e kadar bu süreci tamamlamak ve teklifi Meclis Başkanlığı’na sunmak istiyoruz” açıklaması yapmıştı.

8 başlıkta 38 maddeden oluşuyor...

Yargı reformu stratejisi kapsamında düzenlemeleri içeren ilk paket hazır. Paketi Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti MKYK toplantısında sundu. İlk pakette 8 başlıkta 38 madde yer alıyor. Ceza ve infazla ilgili düzenlemeler ise yer almıyor.

Pakette önemli düzenlemeler var. Onlardan biri ceza davalarını azaltmak amacıyla savcıların takdir yetkisinin genişletilmesi. Her ceza soruşturmasında dava açma zorunluluğu kaldırılacak. Savcı, mahkumiyetle sonuçlanma olasılığı düşük dosyada dava açmayabilecek.

Savcıların dava öncesi çözüm araçları arttırılacak. Suçunu itiraf eden faile ceza indirimi verilecek. Savcı-fail anlaşması, ağır cezayı gerektiren suçları kapsamayacak.

HUKUKİ MESLEKLERE GİRİŞ SINAVI GETİRİLECEK

Ayrıca hukuk fakültesinden mezun olmanın yanı sıra hukuki mesleklere girişte ayrı bir sınav daha yapılacak. Düşünce ve ifade özgürlüğünü genişletmeye yönelik değişiklikler de pakette yer alıyor. Buna göre bazı suçlarla ilgili istinafta kesinleşen beş yılın altındaki ceza kararlarına temyiz yolu açılacak.

Terörle Mücadele Kanunu, terör propagandası suçunu düzenleyen maddede de değişikliğe gidilecek. Mahkemeler internet sitelerini kapatmak yerine önce sadece ilgili sayfaya erişim engellenecek.

15 YILLIK AVUKATLARA YEŞİL PASAPORT HAKKI

Paketteki düzenlemelere göre tutuklama şartları da değişecek. Somut delil şartı aranacak. Soruşturma aşamasında tutukluluk süresine sınırlama getirilecek. 15 yıl kıdemi olan avukatlara yeşil pasaport hakkı da yargı paketinde olacak. Hakimlere coğrafi teminat düzenlemesi de ilk pakette yer almayacak.

CEZA İNFAZ DÜZENLEMESİ İLK PAKETTE YOK

Pakete dair merak edilen bir başka başlık ceza infaz sürelerine ilişkin düzenleme. Edinilen bilgilere göre, ceza infaz düzenlemesi ilk pakette yer almayacak. Muhalefetle yapılacak görüşme sonrası ceza infaz düzenlemesinin kapsamı ve ne şekilde yasalaşacağının da netleşmesi bekleniyor. İnfaz düzenlemesinin ayrı bir ikinci paket olarak 1. Yargı paketi ile eş zamanlı veya peşi sıra meclise sunulabileceği ifade ediliyor.

Düzenlemeler için AK Parti önce muhalefetin kapısını çalacak. Meclis'te grup başkanvekilleri düzeyinde birkaç gün içinde temas sağlanacak.