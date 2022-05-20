AK Parti'de Cahit Özkan'ın yerine getirilen isim belli oldu

BAE ile ilgili sözlerinin ardından partisi tarafından eleştirilen AK Partili Cahit Özkan, Grup Başkanvekilliği görevinden "affını" istedi. Özkan'ın yerine Yılmaz Tunç getirildi.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, BAE tepkisi sonrası partisiyle yaşadığı gerilimin ardından görevden alındı. Özkan'ın yerine TBMM Adalet Komisyonu Başkanı AKP Bartın milletvekili Yılmaz Tunç getirildi.

Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ilişkilerine dair yaptığı "Baktı ki Türkiye'ye diz çöktüremiyor, o zaman teslim oldu" açıklaması sebebiyle eleştirilen Özkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğrafını paylaşarak "Beden ölür, çürür, cana bakın siz. Kim kiminle yürür, ona bakın siz. Bırakın dönsün dönme dolaplar. Haktan hakikatten yana bakın siz." şiirini yazmıştı.

Özkan, önceki gün de kendisini "Cahit Özkan’ın Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerine dair beyanları partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır" sözleriyle eleştiren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile de bir paylaşım yapmıştı. Çelik ile fotoğrafına "Sıkı dostlar arasına kimse giremez…" notunu düşmüştü.

Yılmaz Tunç kimdir?

1998-2001 yılları arasında Fazilet Partisi Pendik İlçe Başkan Yardımcılığı, 1999-2004 yılları arasında İstanbul Pendik Belediye Meclis Üyeliği, 2001-2007 yılları arasında AK Parti Pendik Kurucu İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu. 23-24-25-26-27. Dönemler Bartın Milletvekili seçildi. 2007-2018 yılları arasında TBMM Adalet Komisyonu Üyeliği ve Sözcülüğü, 2007-2009 yılları arasında AK Parti Grup Disiplin Kurulu Başkanvekilliği, 2009-2018 yılları arasında AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyeliği, 2010-2012 yılları arasında AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcılığı ve 2012'den bu yana AK Parti Genel Merkez Siyasi Hukuki İşler Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. AK Parti Grup Başkanvekilliği görevinden önce TBMM Adalet Komisyonu Başkanlığı görevini sürdürüyordu.