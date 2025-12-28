AK Parti'de ''Erdoğan'dan sonrası...'' anketinin sonuçları açıklandı: Ankette tam 5 isim var!

  1. Anasayfa
Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, "Topraklarımız işgal edilmeden önce aydınlarımızın, entelektüel sınıflarımızın adeta kafalarının içi işgal edilmişti. Geldiğimiz noktada hamdolsun, o aydın sınıf tasfiye oldu. Yerli ve milli olan yeni bir aydın sınıfına ihtiyacımız var" dedi.

Hem AK Parti içerisinde hem de siyaset kulislerinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sonraki döneme dair tartışmalar devam ederken kulislerden sızan iddialarda Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın babasından sonra AK Parti Genel Başkanlığı'na aday olabileceği öne sürülmüştü.

Hatta gazeteci Özlem Gürses kendi YouTube kanalındaki canlı yayınında “Bilal Erdoğan geliyor. Ankara bürokrasisi ve AKP yapılanması, Bilal Erdoğan’ın genel başkan olacağı senaryoya uyumlanıyor. Ama bu durum, onu isteyenler ve istemeyenler olarak parti içinde tartışmalara yol açtı. İstemeyenlerin çoğu şu an adadan gönderiliyor” ifadelerini kullanmıştı.

Bu tartışmalar devam ederken, Refleks Veri & Araştırma, "AK Parti'nin başına Erdoğan’dan sonra kim geçmeli?" sorusuna yanıt arayan bir anket yaptı.

2 bin 386 kişiyle gerçekleştirilen ankette "Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra AK Parti Genel Başkanı olarak kimi görmek istersiniz?" sorusunu 2386 kişiye yöneltti. 

Yapılan araştırmanın sonuçlarında 5 ismin yeraldığı görülürken zirvedeki kapışma ise dikkat çekti.

Anket sonuçlarında eski Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde "benim sırdaşımdır" dediği MİT eski Müsteşarı ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan birinci sırada yer alırken, Fidan'ın hemen arkasında sadece 1,1 oy farkıyla eski İçişleri Bakanı, AK Partili milletvekili Süleyman Soylu yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ise eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun arkasından üçüncü sıraya yer aldı.

Anketin sonuçları şu şekilde:

Hakan Fidan yüzde 33,4,

Süleyman Soylu yüzde 32,5,

Bilal Erdoğan yüzde 14,2,

Selçuk Bayraktar yüzde 12,9,

Numan Kurtulmuş yüzde 7.

