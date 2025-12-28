Cumhurbaşkanlığı seçimlerini doğru bilen araştırma şirketi 2025'in son seçim anketini açıkladı

2023 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarını doğru tahmin eden HBS Araştırma, 2025 yılının son erken genel seçimi anketinin sonuçlarını açıkladı.

2023 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucunu doğru tahmin eden HBS Araştırma Şirketi'nin Aralık ayı seçim anketi sonuçları ortaya çıktı.

Türkiye genelinde toplam 2 bin seçmen ile gerçekleşen ankette CHP'nin birinci parti olduğu görülürken, kararsızlar dağıtılmadan önce Meclis'in sadece 3 partiden oluştuğu, kararsızların oyları dağıtılınca ise 3 partili TBMM'nin oluştuğu görüldü.

Kararsızlar dağıtılmadan önce...

Öte yandan HBS Araştırma'nın bu erken seçim anketinin sonuçlarını yapay zeka üzerinden değerlendirip kararsızların dağıtıldığı durumda ise CHP ve AK Parti ile birlikte sadece DEM Parti'nin TBMM'ye girebildiği iktidar ortağı MHP'nin ise baraj altında kalarak Meclis dışı kaldığı görüldü.

İşte kararsızlar dağıtılınca ortaya çıkan tablo:

Kararsızlar (%17.4) orantılı dağıtıldığında tahmini sonuçlar:

CHP: %34.3

AK Parti: %29.8

DEM: %7.3

MHP: %6.3

İYİ: %6.1

ZP: %4.7

Diğ: %3.9

YRP: %3.6

ANP: %2.9

TİP: %1.2

(Not: Yuvarlama nedeniyle toplam %100.1)