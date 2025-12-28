  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Hayvan barınağında ötanazi iddiasında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ''barınak'' açıklaması

Hayvan barınağında ötanazi iddiasında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ''barınak'' açıklaması

Hayvan barınağında ötanazi iddiasında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ''barınak'' açıklaması
Güncelleme:

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Karataş Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde çekildiği iddia edilen görüntülerle ilgili olarak çalışma yapıldığını, söz konusu görüntülerin ABB ile herhangi bir ilgisinin bulunmadığının tespit edildiğini açıkladı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde ABB'ye ait olduğu iddia edilen barınakta çok sayıda köpeğin öldürülüp, çöp poşetleri içinde soğuk hava deposunda tutulduğu öne sürüldü. Depoda çekilen görüntüler sanal medyada paylaşıldı. Görüntülerde içinde ölü köpeklerin bulunduğu çöp poşetlerinin üst üste konulduğu görüldü. Bakımsız halde can çekiştiği iddia edilen bir köpek de yine görüntüde yer aldı.

ABB'den söz konusu görüntülere ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "25 Aralık 2025 tarihinde bazı sosyal medya hesapları üzerinden, Ankara Büyükşehir Belediyesi Karataş Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine ait olduğu iddia edilen görüntüler paylaşılmıştır. Söz konusu paylaşımların ardından, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından görüntüler ihbar kabul edilmiş; konunun tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Teftiş Kuruluna derhal inceleme talimatı verilmiştir. Ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da konuya ilişkin olarak adli soruşturma başlatmıştır. Resmi makamlar tarafından, Ankara Büyükşehir Belediyesine ait Karataş Hayvan Bakımevi dahil olmak üzere tüm barınaklarda gerekli incelemeler yapılmış; paylaşıma konu görüntülerin Ankara Büyükşehir Belediyesine ait herhangi bir barınakta çekilmediği ve belediyemizle herhangi bir ilgisinin bulunmadığı yönünde tespitlerde bulunulmuştur. Hafta sonu olması nedeniyle adli makamlarca yürütülen incelemelere ilişkin detaylı raporların tamamlanmasının ardından, ayrıntılı bilgiler ve belgeler pazartesi günü kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.

text-ad

Bu Haberleri Kaçırma...

Her dediği çıkan kahin Baba Vanga'nın 2026 yılı 2025 kehanetleri ortaya çıktı 11:43
Her dediği çıkan kahin Baba Vanga'nın 2026 yılı 2025 kehanetleri ortaya çıktı
Final yapan dizinin set çalışanı otel odasında öldürüldü 16:26
Final yapan dizinin set çalışanı otel odasında öldürüldü
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın uyuşturucu testi sonucu belli oldu 15:47
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın uyuşturucu testi sonucu belli oldu
Bozkırın ortasında yetişiyor! Tonlarcası Rusya ve Japonya'ya gönderiliyor 17:49
Bozkırın ortasında yetişiyor! Tonlarcası Rusya ve Japonya'ya gönderiliyor
Sokak ortasında silahlı çatışma! Ortalık kan gölüne döndü 15:21
Sokak ortasında silahlı çatışma! Ortalık kan gölüne döndü
Ünlü ekonomi gazetecisinden altın ve gümüş için dudak uçuklatan tahmin 11:40
Ünlü ekonomi gazetecisinden altın ve gümüş için dudak uçuklatan tahmin
Emret Komutanım'ın yakışıklısı herkesi şaşırtan yeni mesleğini açıkladı 09:37
Emret Komutanım'ın yakışıklısı herkesi şaşırtan yeni mesleğini açıkladı
İstanbul'da facia! İşçi servisi şarampole uçtu 17:52
İstanbul'da facia! İşçi servisi şarampole uçtu
Etiketler Hayvan Barınağı ötanazi barınak ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Asgari ücret zammını doğru tahmin eden AK Partili isim emekli maaşı zammı tahminini açıkladı Asgari ücret zammını doğru tahmin eden AK Partili isim emekli maaşı zammı tahminini açıkladı Marketlerdeki naylon poşette 2026 yılı zammı belli oldu Marketlerdeki naylon poşette 2026 yılı zammı belli oldu Ünlü rapçi ve Miss Türkiye güzeli gözaltına alındı! Ünlü rapçi ve Miss Türkiye güzeli gözaltına alındı! Cumhurbaşkanlığı seçimlerini doğru bilen araştırma şirketi 2025'in son seçim anketini açıkladı Cumhurbaşkanlığı seçimlerini doğru bilen araştırma şirketi 2025'in son seçim anketini açıkladı Gece kulübünde taciz iddiası ortalığı karıştırdı: Cam bardakla dehşet saçtı Gece kulübünde taciz iddiası ortalığı karıştırdı: Cam bardakla dehşet saçtı İstanbul'un katilleri kamerada: Tonlarcasını getirip son yeşil alana döküp duruyorlar! İstanbul'un katilleri kamerada: Tonlarcasını getirip son yeşil alana döküp duruyorlar! Marketin indirimli ve hediye çekli açılışı için binlerce vatandaş geceyi sokakta geçirdi! Marketin indirimli ve hediye çekli açılışı için binlerce vatandaş geceyi sokakta geçirdi! Sercan Yaşar itirafçı mı oldu ? Dikkat çeken açıklama... Sercan Yaşar itirafçı mı oldu ? Dikkat çeken açıklama... İstanbul'da asgari ücret protestosu; bu sloganlarla yürüdüler! İstanbul'da asgari ücret protestosu; bu sloganlarla yürüdüler! Bolu Dağı tüneli çıkışında zincirleme kabus: 6 araç birbirine girdi! Bolu Dağı tüneli çıkışında zincirleme kabus: 6 araç birbirine girdi!
Polisin şüphelendiği 2 kişinin kaldığı otel odasından çıkanlar polisi de şoke etti! Polisin şüphelendiği 2 kişinin kaldığı otel odasından çıkanlar polisi de şoke etti! İşte Türkiye'de tarımın, üretimin can çekiştiğinin en acı görsel kanıtı! İşte Türkiye'de tarımın, üretimin can çekiştiğinin en acı görsel kanıtı! Esenyurt'ta 5 kişinin öldüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı! Esenyurt'ta 5 kişinin öldüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı! Gülben Ergen ''tesettürlü kadının elini bıraktı'' diye linç edildi! Gülben Ergen ''tesettürlü kadının elini bıraktı'' diye linç edildi! Türkiye'nin 2 bölgesinin ortak ili bembeyaz gelinliğini giydi! Türkiye'nin 2 bölgesinin ortak ili bembeyaz gelinliğini giydi! Ünlü ekonomi gazetecisinden altın ve gümüş için dudak uçuklatan tahmin Ünlü ekonomi gazetecisinden altın ve gümüş için dudak uçuklatan tahmin Her dediği çıkan kahin Baba Vanga'nın 2026 yılı 2025 kehanetleri ortaya çıktı Her dediği çıkan kahin Baba Vanga'nın 2026 yılı 2025 kehanetleri ortaya çıktı Galatasaraylı Osimhen ve Beşiktaşlı Ndidi attı, Nijerya uçtu! Galatasaraylı Osimhen ve Beşiktaşlı Ndidi attı, Nijerya uçtu! Emret Komutanım'ın yakışıklısı herkesi şaşırtan yeni mesleğini açıkladı Emret Komutanım'ın yakışıklısı herkesi şaşırtan yeni mesleğini açıkladı