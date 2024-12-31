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AK Parti'de isyan çıktı: ''Toplarken kepçe, dağıtırken kaşık''

AK Parti'de isyan çıktı: ''Toplarken kepçe, dağıtırken kaşık''
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Eski AK Parti milletvekili Şamil Tayyar, asgari ücret yapılan yüzde 30'luk zamma karşın yeni yılda tüm vergi, harç ve cezalar için yeniden değerleme oranının 43.93 olarak belirlenmesini "Toplarken kepçe, dağıtırken kaşık" diyerek eleştirdi.

Eski AK Parti milletvekili Şamil Tayyar, yeni yılda tüm vergi, harç ve cezalar için yeniden değerleme oranının 43.93 olarak belirlenmesini eleştirdi, "Toplarken kepçe, dağıtırken kaşık kullanmanın enflasyonu frenleyeceğini düşünen ekonomi yönetiminin göz ardı ettiği bir hesap hatasına dikkat çekmek isterim" dedi.

Resmi Gazete’de yeniden değerleme oranının yüzde 43,93 olarak açıklanmasının ardından birçok vergiye aynı oranda zam yapıldı.

Asgari ücrete yüzde 30 yapılırken vergi zamlarının yüzde 44'ü bulmasını eleştiren AK Partili Şamil Tayyar, enflasyon vurgusu yaptı.

Tayyar’ın sosyal medya paylaşımı şöyle:

"Diğer vergi, harç ve cezalarda olduğu gibi Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne yüzde 43.93 oranında artış yapılmış.

Herkes haklı olarak, asgari ücrete yapılan yüzde 30 zamla mukayese ediyor.

Bu konudaki düşüncem belli, tekrara gerek yok.

Toplarken kepçe, dağıtırken kaşık kullanmanın enflasyonu frenleyeceğini düşünen ekonomi yönetiminin üzerinde durmadığı bir hesap hatasına dikkat çekmek isterim.

Vergi, harç ve cezalara uygulanan yüzde 43.93 oranındaki yeniden değerlemenin, enflasyonu körüklediği realitesi göz ardı ediliyor.

Devlete ödenen paralar, personel, su, elektrik, akaryakıt, malzeme gibi işletme maliyetini arttıran girdiler arasındadır.

Bir şekilde fiyatlara yansır. Enflasyon hedefindeki sapmaların sebebini araştıranlara hatırlatmak istedim, bilginize. Hadisenin adalet boyutuna girmiyorum bile."

 

Etiketler ak parti Yeniden değerleme oranı recep tayyip erdoğan şamil tayyar itiraz
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