AK Parti'de Kızılay depremi! Kızılay Başkanı Kınık'a sert tepki

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, ünlü sanatçı Şahan Gökbakar ile bir süredir polemik yaşayan ve deprem sonrası tartışmaların odağında olan Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a "Sadece işinize odaklansanız artık!" diyerek tepki gösterdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar ile yaşadığı polemik ve kullandığı ifadeler üzerinden Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'a tepki gösterdi.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan Kınık'ın açıklamalarını alıntılayan Turan, "Allah aşkına "Şahancım" ne, "bulaşmak" ne? Bu nasıl bir üslup? Yok mu sizin avukatınız/basın danışmanınız açıklama yapılacaksa yapsın! Göreviniz Recep İvedik tiplemesiyle bu seviyede bir polemik midir? Sadece işinize odaklansanız artık!" ifadelerini kullandı.