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  4. 12 Kasım 2018 09:24

AK Parti'de kritik gün, bugün!

Yerel seçimler öncesinde AK Parti'de belediye başkan aday adaylıkları için son başvuru günü bugün.

AK Parti'de kritik gün, bugün!
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AK Parti ’de 5 Kasım’da başlayan belediye başkanlığı adaylık başvuruları bugün sona eriyor. Aday adayları arasında 18 Kasım’da elektronik ortamda temayül yoklaması yapılacak ve sonuçlar aynı gün Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak. AK Parti Ankara ve İstanbul’da yapacağı iki ayrı aday tanıtım toplantısının ardından Ocak ayının ilk haftasında seçim kampanyalarına başlayacak.

AK Parti, 5 Kasım'da başlayan belediye başkanlığı için aday adaylığı başvurularını bugün kapatıyor. İl genel ve belediye meclis üyelikleri için başvurular ise 3 Aralık'a kadar yapılabilecek. Başvuruların ardından AK Parti 18 Kasım’da adaylara yönelik teşkilat temayülü gerçekleştirecek. Temayül yoklamaları elektronik ortamda yapılacak. Yoklama tamamlanınca sonuçlar AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

YÜZ YÜZE MÜLAKAT YERİNE DOSYA

Temayül sonrasında ise AK Parti aday belirleme maratonunda komisyon aşaması başlayacak. Adaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kurulacak tek komisyonda belirlenecek. AK Parti 'de daha önce yapılan seçimlerde iki komisyon kuruluyordu. Alt komisyon eliyor, Erdoğan başkanlığındaki komisyonda ise listeler şekilleniyordu. Yüz yüze mülakatın yerine adaylarla ilgili hazırlanacak dosyalar ve parti kurmaylarının sahaya ilişkin hazırladıkları raporlarla adaylar belirlenecek.

İLK ÖNCE İZMİR

AK Parti öncelikle muhalefette olan belediyelerin başkan adaylarını açıklamayı düşünüyor. İstanbul, Ankara ve İzmir adayları içinden ise önce İzmir adayının açıklanacağı kulislerde konuşuluyor. AK Parti, bütün adaylarını açıkladıktan sonra da Ankara ve İstanbul'da iki ayrı aday tanıtım toplantısı yapacak. AKP seçim kampanyasına ise ocak ayının ilk haftası başlayacak.

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