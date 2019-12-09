AK Parti'de liderlik çatlağı: ''Kendi reklamını yapıyor''

Berat Albayrak'ın "Türkiye İçin Değişim Başlıyor” sloganıyla gerçekleştirdiği il ziyaretleri AKP'de rahatsızlık uyandırdı. Parti içerisinde bazı çevreler, Albayrak'ın Erdoğan sonrasında "lider" olmak için kendi tanıtımını ve reklamını yaptığı öne sürdü.

İktidar parti içerisinde "Pelikan" olarak adlandırılan yapının desteklediği isim olarak bilinen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bir süredir "Türkiye İçin Değişim Başlıyor” sloganıyla il ziyaretleri gerçekleştiriyor. Albayrak, ziyaret ettiği illerde sermaye temsilcileriyle bir araya gelerek toplantılar gerçekleştirirken, bu toplantıları ise, sosyal medya hesabından “Teşekkürler” başlığı altında toplayarak, videolu bir şekilde paylaşıyor.

Bakan Albayrak'ın illere gerçekleştirdiği ziyaretler ile ilgili paylaştığı videolarda; uçaktan inişinden, “sevgi gösterilerine”, selamlaşmasından, katıldığı toplantıya kendini ön plana çıkararak aktarması ise dikkat çekiyor.

"ERDOĞAN SONRASINA HAZIRLANIYOR"

Yeniçağ gazetesinin haberine göre, Albayrak'ın ziyaretleri ve ilgili paylaşımları AKP'de ise tanıtım ve reklam çalışması olarak yorumlandı. AKP'deki bazı çevrelerde rahatsızlık uyandıran bu durum hakkında konuşan AKP'li bir kaynak, Berat Albayrak'ın Pelikan Grubu tarafından öteden beri Erdoğan'ın veliahtı olarak gösterilmeye çalışıldığını belirterek, "Sayın Albayrak, Erdoğan sonrasına hazırlanıyor. Yurt genelinde ziyaretlerde bulunması ve ziyaretlerde yaptığı temaslar bunu net olarak gösteriyor. Bu ziyaretleri bir bakan edasıyla değil, veliaht gibi gerçekleştiriyor. Ancak şu an bizim ihtiyacımız yeni bir lider arayışı değil, oylarımızdaki gerilemeyi durdurmak. Ne yazık ki Pelikan grubu yine bildiğini okumaya devam ediyor" dedi.

Bir başka AKP'li isim ise, "Albayrak'ın bir anda sahalar inmesi dikkat çekici. Ekonomi politikaları ile ilgili ziyaretler olmadığı ortada. Albayrak'a, 'Erdoğan sonrasının lideri benim' görüntüsü veriyor" şeklinde konuştu.