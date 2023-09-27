AK Parti'de Mansur Yavaş'ın rakibi belli oldu

Mart 2024 yerel seçimleri için geri sayım tüm hızıyla sürerken, AK Parti'de, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Mansur Yavaş'a rakip olmak isteyen isim belli oldu.

Yerel seçimler için partilerin 'adaylık' mesaileri hız kazanırken, Ankara için isimler yavaş yavaş şekilleniyor. ABB Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den yeniden aday olacağını açıklarken İYİ Parti'nin nasıl bir karar alacağı belirsizliğini koruyor.

Cumhur İttifakı cephesinde ise Ankara için iki ismin öne çıktığı belirtiliyor. Gazeteci Fatih Portakal, Ankara için Turgut Altınok isminin kulislerde konuşulduğunu iddia etti.

Portakal yaptığı açıklamada "Yerel seçimlerde Ankara'da Turgut Altınok'un Mansur Yavaş'ın karşısına AK Parti'den aday olarak çıkacağı tahmin ediliyor. Keçiören Belediye Başkanı kendisi. MHP kökenli bir isim, ismi çok konuşuluyor ve görev bekliyor." ifadelerini kullandı.

Altınok'un Sözcü TV'nin sorularına yanıt verdiğini söyleyen Portakal, Altınok'un açıklamalarını aktardı.

Altınok, Sözcü TV'ye yaptığı açıklamada "'Aday ol' denilirse biz de Ankara için göreve hazırız. CHP'ye oy veren vatandaşlar da 'belediye seçimlerinde aday olursan oyum senindir' diyor. Ben kendimi bir hizmetkar olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

Altınok'un adaylık için 'yeşil ışık' beklediğini savunan Portakal, Ankara için ismi geçen isimlerden birinin de eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar olduğunu iddia etti.