AK Parti'de seçim öncesi istifa fırtınası

AK Parti'den milletvekili adayı olmaya hazırlanan isimler peş peşe istifalarını vermeye başladı.

Türkiye'nin geri sayım başlattığı 14 Mayıs seçimlerinde milletvekili aday adayı olmak için görevlerini bırakan isimlerin sayısı her geçen gün artıyor. AK Parti'de farklı illerden toplamda 9 il ve ilçe başkanı, milletvekili adayı olabilmek için görevinden istifa etti.

AK Parti'den son olarak Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, genel seçimlerde milletvekili aday adayı olabilmek için görevini bıraktı. Çalışkan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanımızın Liderliğinde davamızın neferi olarak aynı bilinç ve kararlılıkla yılmadan, yorulmadan azimle çalışmaya devam edeceğiz. Vakit, son günlerde de şahit olduğumuz gibi bazılarının içinde bulunduğu mevki, koltuk kavgası vakti değil.”

BUGÜNE KADAR KİMLER İSTİFA ETTİ?

2023 seçimlerinde AK Parti'den milletvekili olmak için istifa eden isimlerin listesi şu şekilde:

-AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu

-AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir

-AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen

-AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar

-AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı

-AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim

-AK Parti Gümüşhane İl Başkanı Celalettin Köse

-AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy

-AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen