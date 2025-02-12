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AK Parti'de sürpriz iddia: 3 isim geri dönmek istiyor

AK Parti'de sürpriz iddia: 3 isim geri dönmek istiyor
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AK Parti'de kongre için geri sayım sürerken 3 ismin geri dönmek istediği kulislerde konuşulmaya başlandı.

AK Parti'nin 8'inci Olağan Kongresi yaklaşırken kimlerin gideceği, kimlerin kalacağı merak konusu oldu.  Kulislerde sürpriz isimler dile getirilmeye başlandı. 

Nefes gazetesi yazarı Nuray Babacan, daha önce kabinede görev almış üç ismin dönmek istediğini yazdı.

Babacan'ın yazısının ilgili kısmı şöyle: 

"Kongre yaklaşırken, ilginç isimler yeniden ortaya çıkarak, pozisyon almaya başladı. Bunlardan biri eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Soylu’nun işlevsiz komisyon başkanlığı görevinden sıkıldığı, partide veya MKYK’da görev almak istediği öne sürülüyor.

Soylu’nun bir süre önce ‘siyaseti bırakacağım’ sözlerinin ‘beni değerlendirin’ mesajı olarak okuyanlar var. Erdoğan’ın kendisine MKYK’da bir görev vererek, ‘kontrol edebileceği’ bir mesafede tutmayı tercih edeceği iddialar arasında.

Başka bir sürpriz isim, Mehmet Özhaseki. Çevre ve Şehircilik bakanıyken, birtakım çatışmalar ve başarısızlık iddiasıyla görevden alınan Özhaseki’nin parti yönetimine girmek için kulis yaptığı başka bir iddia.

Bir küs-bir barışık damat Berat Albayrak’ın ekibi de kendisinin bazen parti yönetimi, bazen de yeni kabinede görev alması için iktidara yakın mecralarda haber yaptırıp, ismini güncel tutmaya çalışıyor."

Nuray Babacan'ın yazının tamamı için tıklayın

Etiketler ak parti kongre berat albayrak mehmet özhaeski mkyk Süleyman Soylu
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