AK Parti'den 1 Ocak kararı: Yeni yıl böyle kutlanacak

AK Parti’de kampanya süreci belli olmaya başladı. 74 ilin belediye başkan adayını açıklayan ve ilçe belediye başkan adaylarının büyük bölümünü belirleyen AK Parti, yeni yılın ilk gününde alana iniyor. AK Parti kendi bünyesinde belirlediği takvime göre illerde kurulan seçim koordinasyon merkezlerini (SKM) 1 Ocak’ta açacak. AK Parti, eş güdüm ve tek seslilik için de adayları SKM’ler kanalıyla sıkı denetime alacak. Belediye başkan adayları ve milletvekilleri bu birimin belirlediği program kapsamında çalışma yapamayacak.

MÜLAKATLA SEÇİLDİLER

Yeni Şafak’tan Fazlı Şahan’ın haberine göre; AK Parti, ilk kez yerel seçimlerde seçim takımının beynini oluşturan SKM başkanlarını atama yerine mülakatla belirledi. Seçim işleri çalışmalarında 7 coğrafi bölgenin sorumluları belirlenirken; yurt dışından sorumlu SKM Başkanlığı’na Mustafa Yeneroğlu, SKM Başkanlığı’na ise Harun Tüfekçi getirilmişti. AK Parti kaynakları mülakatlarda üç isim arasında seçim ve saha deneyimi fazla olanları belirledi. Seçilen SKM başkanları aralık sonuna kadar seçim ve motivasyon eğitiminden geçirildikten sonra kendi illerinde çalışmalarına başlayacaklar.

RESMİ START ŞUBAT’TA

AK Parti, martta önceki seçimlerden farlı olarak sahada olacak. YSK'nin seçim takvimine göre planlanan kampanya sürecinin ilk aşaması, şu ana kadar açıklanan adaylar ve parti teşkilatlarının ortak çalışmasıyla ilerliyor. AK Parti'nin açıkladığı adaylar, seçim bölgelerindeki parti teşkilatlarının da aktif katılımıyla vatandaş buluşmaları ve bölgelerindeki STK'larla bir araya gelmeye başladı. 1 Ocak tarihinde başlayacak propaganda sürecinde, AK Parti’nin her bölge için hazırladığı projelerin tanıtımı yapılacak. Daha sonra 19 Şubat’ta Ankara’da büyük bir lansman ile resmi seçim kampanyasının startı verilecek.