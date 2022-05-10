AK Parti'den anket itirafı: ''Bir düşüş yaşadık''

Son seçim anketlerinde oy kaybı dikkat çeken AK Parti'nin Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen oy oranlarında bir düşüş olduğunu kabul etti. Şen ayrıca AK Parti'nin yaptırdığı son seçim anketi sonuçlarını da paylaştı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen A haber'de yayınlanan Sebep-Sonuç programında Melih Altınok'un sorularını yanıtladı. Daha önce de anket sonucuyla ilgili açıklamalarda bulunan Şen, AK Parti'nin elindeki son anket sonucunu da paylaştı. Şen bir önceki açıklamasında AK Parti'nin oy oranını yüzde 36 olarak duyurmuştu.

İşte sözlerine, "Biraz düşüş yaşadık" ifadeleriyle başlayan Şen'in son açıklamaları:

Şimdi yüzde 40'a doğru yaklaşıyoruz. 40'ı geçecek ondan eminim. Bizim analizlerimiz yüzde 45'i hatta yüzde 46'yı gösteriyor. Tabii bizim hükümet olarak gerekenleri yapmamız lazım. Bunların başında enflasyonu dizginlemek geliyor.

Vatandaşımız bunların sebebini biliyor. Koronavirüs ekonomileri vurdu. Bu bizi de etkiledi. Biz her şeyi enerjiyle yapıyoruz. Kömürün, doğal gazın fiyatı yükseldi. Bunlar 2 kattan 10 kata kadar artış gösterdi. Bunların dünya ekonomisine haliyle ülkeler ekonomisine yansımaması imkansız. Vatandaşımız bunun sebebini biliyor. Biz kendi ödevimizi yaparsak seçmen bize destek veriyor. Ve biz bu gelişmeleri seçimden önce halledeceğiz diyoruz. Verdiğimiz sözlerden biri de enflasyon düşecek. Biz verdiğimiz sözleri tutarız.