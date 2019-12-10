AK Parti'den anketlere itiraf gibi yorum: ''Seçmen ittifakı terk etti!''

Türkiye, AK Parti'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eski yol arkadaşları Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a yönelik İstanbul Şehir Üniversitesi ile ilgili yaptığı çıkış sonrasında yaşanan tartışmalara odaklanırken, AK Parti’de asıl gündemi Cumhur İttifakı’nın durumu oluşturuyor.

Cumhur İttifakı seçmenlerinin ittifak dışına çıktığının son araştırmalarda iyice belirgin hale gelmesi AK Parti yönetimini endişelendirirken, kurulması beklenen yeni partilerin de seçmenlerin Cumhur İttifakı’nı terk etmesini daha da hızlandıracağı düşünülüyor.

“TÜRKİYE YÜZDE 50+1’E MAHKÛM EDİLDİ”

Seçmen desteğindeki düşüş, Cumhur İttifakı’nın durumunun yanında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni de iktidar kulislerinde tartışılır hale getirdi.

Yeniçağ'dan Fatih Ergin'in haberine göre, konu ile ilgili konuşan AK Partili bir yetkili, “Sistemi değiştirirken AK Parti ve MHP oyları yüzde 50+1’yi çok rahat geçiyordu. Cumhur İttifakı dışında diğer partilerin ve oluşumların bu sistemde iktidara gelemeyeceğinden de emindik. Ancak gelinen noktada, rejim değişikliğinin Cumhur İttifakı’na yaramadığını ve Türkiye’nin yüzde 50+1 şartına mahkûm hale geldiğini görüyoruz. Şu an ittifak olarak seçim kazanacağımızın garantisi yok.” dedi.

“CUMHUR İTTİFAKI’NIN GELECEĞİ BELİRSİZ”

Cumhur İttifakı’nın bütüncül olarak oy kaybı yaşadığını belirten AK Partili isim, “Çeşitli sebeplerden dolayı partisine tepkili olan AK Partili seçmenler, oylarını muhalefete vermek yerine MHP’ye veriyorlardı ve bu şekilde kaybettiğimiz oyların bir bölümü yine ittifak içerisinde kalıyordu. Ancak şimdi bu durum da söz konusu değil. MHP’de de bir oy kaybı söz konusu. Cumhur İttifakı’nın sandıktaki geleceği şu an için belirsiz bir durumda” ifadelerini kullandı.