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AK Parti'den bir yeni seçim tarihi daha

AK Parti'den bir yeni seçim tarihi daha
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis'i fesh ederek 2023 seçimlerini kendi deyimiyle "belki birazcık" öne çekme düşüncesiyle ilgili açıklamasının ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'den de yeni bir tarih açıklaması geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, seçim tarihinin öne çekilmesiyle ilgili "Haziran ayına kalmadan güncelleme yapılabilir. Bayram sonrası seçime gidilebilir." ifadelerini kullandı.

Kandemir'in açıklamaları şu şekilde:

"Seçimlerin esasında tarihi net belli. Fakat bizim şöyle bir yaklaşımımız var. Haziran ortalarında normal seçim takvimi işlediğinde seçimlerin yapılması mümkün. Birkaç gerekçeyle biz seçim tarihinde bir güncellemenin makul olduğunu düşünüyoruz.

Etiketler erkan kandemir ak parti recep tayyip erdoğan seçim erken seçim seçim tarihi 2023 seçimleri
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