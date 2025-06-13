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AK Parti'den Manisa'daki başkanlık seçimi için sürpriz karar

AK Parti'den Manisa'daki başkanlık seçimi için sürpriz karar
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AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefatı sonrası yapılacak seçimde aday çıkarmama kararı aldıklarını duyurdu.

Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 9 Haziran'da hayatını kaybetti. Zeyrek'in cenazesi, 1 gün sonra Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Zeyrek'in vefatının ardından Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde başkanlık seçimi yapılacak. AK Parti İl Başkanı Süleyman Turgut, seçimde aday çıkarmama kararı aldıklarını duyurdu. Turgut, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yapılacak başkanlık seçiminde AK Parti olarak aday çıkarmayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin göstereceği adaya saygı duyacağız. Yeni seçilecek başkan kim olursa olsun, Ferdi Başkan döneminde olduğu gibi Manisa ve hemşehrilerimizin faydasına olacak projelere destek vermeye devam edeceğiz. Bizler için öncelik şehrimizin huzuru, insanımızın refahı ve milli iradeye bağlılıktır." 

DHA

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Etiketler ak parti manisa belediye başkanı
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