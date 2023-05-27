AK Parti'den seçime 1 gün kala YSK'ya başvuru

Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, AK Parti'nin Kılıçdaroğlu'nun müşahitlerini engellemek için YSK'ya başvuru yaptığını açıkladı.

Eski CHP Milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, AK Parti YSK temsilcisi Recep Özel'in, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun müşahitlerinin sandık başında bulunmasını engellemek için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) yazılı başvuru yaptığını, ancak başvurunun reddedildiğini belirtti.

"YSK İTİRAZI REDDETTİ"

Yarkadaş, olayı öğrendiği CHP YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu’nun anlattıklarını, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şöyle aktardı:

"AK Parti YSK Temsilcisi Sayın Recep Özel, 26 Mayıs 2023 tarihinde; Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun müşahitlerinin sandık başında bulunmalarının engellenmesi için Yüksek Seçim Kurulu'na yazılı başvuruda bulundu.

Eş zamanlı olarak Cumhuriyet Halk Partisi tarafından YSK propaganda kararı standartlarına uygun kurulan led ekranların yasaklanması itirazları da gerek YSK gerek ilçe seçim kurullarına yapıldı.

YSK Recep Özel'in itirazını reddederek, Cumhurbaşkanı Adaylarının her sandıkta birer müşahit bulundurmalarına karar verdi. Ayrıca Kocaeli (İzmit) 1.İlçe Seçim Kurulu, Yüksek Seçim Kurulu kararlarına Anayasa'mızın 79.maddesine aykırı olarak Yüksek Seçim Kurulu led ekranların propaganda standlarında ve ilçe binaları önünde kullanılabileceği kararlarına direnmeye devam edip, iki kez Yüksek Seçim Kurulu kararına aykırı karar alma cesaretini kendisinde buldu.

Bu kararları da AK Parti'den milletvekili seçilen İl Emniyet Müdürü'nün nüfusuyla uygulandığı dedikoduları Kocaeli'nde yayıldı. Artık at izi neye karıştı bilemiyoruz ama 28 Mayıs'ta her şey güzel olacak eminiz."