SON DAKİKA
ANLAŞMA TAMAM, RUS AŞISI TÜRKİYE'DE ÜRETİLECEK!
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 22 Ocak 2021 12:30

AK Parti'den yeni kanun teklifi

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, uzman erbaşların yaş haddinin 55 olarak belirleneceğini içeren bir kanun teklifini Meclis'e sunacaklarını açıkladı.

AK Parti'den yeni kanun teklifi
A+ A-

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, uzman erbaşların yaş haddinin 55 olarak belirleneceğini içeren bir kanun teklifi vereceklerini bildirdi. ''Bugün 44 maddelik Milli Savunma Bakanlığı ile ilgili yasa teklifimizi Meclis Başkanlığına sunuyoruz. Askerliğini yapmayan milletvekilleri dönem sonunda bu görevleri ifa edecekler.'' dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yargı reformu üzerinde çalıştıklarını ve belli bir noktaya geldiğini bildirdi.

Muş ayrıca Hayvan Hakları Yasası ile ilgili olarak, ''Bazı değişiklikler yapılacak. Belli bir noktaya geldi. Bazı sorumluluklar getiriyoruz. 'Bir hayvanı aldım, 15 gün sonra sıkıldım, bunu sokağa atayım'. Bunu yapamayacak. Eğer bir hayvanı alıyorsanız, sahipleniyorsanız, bunun sorumluluğunu yerine getireceksiniz. Çip sistemini yaygınlaştıracağız." dedi.

ak parti , meclis , uzman erbaş , kanun tekllifi , yaş haddi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM