  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. AK Parti'den yeni ''kıyak'' yasası: Borçlara 74 ay taksit, yurt dışı varlıklarına muafiyet geliyor!

AK Parti'den yeni ''kıyak'' yasası: Borçlara 74 ay taksit, yurt dışı varlıklarına muafiyet geliyor!

AK Parti'den yeni ''kıyak'' yasası: Borçlara 74 ay taksit, yurt dışı varlıklarına muafiyet geliyor!
Güncelleme:

AK Parti, ekonomi dünyasında taşları yerinden oynatacak yeni kanun teklifini Meclis’e sundu. Vergi borcu olanlara 72 ay taksit imkanı, 1 milyon TL'ye kadar teminatsız erteleme ve yurt dışından varlığını getirenlere 20 yıl vergi muafiyeti gibi radikal maddeler içeren paketin detayları belli oldu.

AK Parti, yatırım, üretim ve ihracatı merkeze alan kapsamlı mali düzenleme paketini TBMM Başkanlığına sundu. Milyonlarca mükellefi ve yatırımcıyı yakından ilgilendiren teklif, vergi borçlarının yapılandırılmasından yurt dışı varlıklarının Türkiye’ye çekilmesine kadar devrim niteliğinde maddeler içeriyor.

72 Ay Taksit ve Teminatsız Erteleme

Ödeme güçlüğü çeken vatandaşlar ve esnaflar için "Amme Alacakları" düzenlemesinde çıta yükseltiliyor. Mevcut durumda en fazla 36 ay olan taksit süresi tam iki katına çıkarılarak 72 aya yükseltiliyor. Ayrıca, teminat aranmaksızın ertelenebilecek borç tutarı 50 bin TL’den 1 milyon TL’ye çıkarılarak bürokratik engeller minimize ediliyor.

Yurt Dışından Gelene 20 Yıl Vergi Muafiyeti

Teklifin en dikkat çeken maddesi ise yurt dışı varlıkları hedefliyor. Türkiye’ye yeni yerleşen ve son 3 yıldır burada vergi mükellefi olmayan kişiler, yurt dışından elde ettikleri kazançlar için tam 20 yıl boyunca gelir vergisinden muaf tutulacak. Ayrıca, 31 Temmuz 2027’ye kadar varlıklarını Türkiye’ye getirenler için vergi oranı yüzde 5’ten sıfıra indiriliyor.

İhracatçıya ve Teknogirişime Büyük Destek

Üretimi desteklemek adına imalatçı ihracatçıların kurumlar vergisi oranı yüzde 9’a indiriliyor. Teknogirişim şirketlerinde çalışanlara verilen pay senetlerindeki vergi istisnası sınırı iki katına çıkarılırken, İstanbul Finans Merkezi'ndeki (İFM) vergi indirimleri ve muafiyet süreleri 2047 yılına kadar uzatılıyor.

Hizmet Merkezlerine Vergi Piyangosu

En az 3 ülkede faaliyet gösteren "Nitelikli Hizmet Merkezi" statüsündeki şirketlerin transit ticaret kazançlarında kurumlar vergisi indirim oranı yüzde 95 olarak belirlendi.

İFM’de faaliyet gösterenler için ise bu oran yüzde 100 (tam muafiyet) olarak uygulanacak.

 

 

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Kızını 12 kurşunla öldüren caniden şikayetçi olmadı: ''Vicdanım rahat''
Kızını 12 kurşunla öldüren caniden şikayetçi olmadı: ''Vicdanım rahat''
Otomobil alacaklar dikkat: Sıfır kilometre araçlarda mayıs fiyatları belli oldu
Otomobil alacaklar dikkat: Sıfır kilometre araçlarda mayıs fiyatları belli oldu
Ankara'da 579 Milyon TL'ye satılan ev sosyal medyayı salladı
Ankara'da 579 Milyon TL'ye satılan ev sosyal medyayı salladı
Teşkilat'ın güzeli ayrıldığı sevgilisiyle yeniden birarada... Aşklarına bir şans daha verdiler!
Teşkilat'ın güzeli ayrıldığı sevgilisiyle yeniden birarada... Aşklarına bir şans daha verdiler!
Survivor'da apar topar hastaneye kaldırılan Bayhan'dan korkutan haber!
Survivor'da apar topar hastaneye kaldırılan Bayhan'dan korkutan haber!
Karadenizli vatandaş satın aldığı balığın ne olduğunu öğrenince koşup denize saldı
Karadenizli vatandaş satın aldığı balığın ne olduğunu öğrenince koşup denize saldı
12 ilde yeniden kuvvetli sağanak alarmı verildi! Sel ve su baskınlarına dikkat
12 ilde yeniden kuvvetli sağanak alarmı verildi! Sel ve su baskınlarına dikkat
Ünlü oyuncunun Yeraltı dizisinden bölüm başı kazandığı ücret dudak uçuklattı!
Ünlü oyuncunun Yeraltı dizisinden bölüm başı kazandığı ücret dudak uçuklattı!
Etiketler vergi paketi ak parti kanun teklifi vergi borcu vergi borcu taksitlendirme 72 ay taksit yurt dışı varlık barışı 20 yıl vergi muafiyeti vergi muafiyeti ihracatçı vergi indirimi vergi indirimi İstanbul Finans Merkezi ifm teknogirişim desteği
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sessiz sedasız nikah masasına oturan Nesrin Cavadzade'nin gözlerden uzak düğününden ilk pozlar geldi Sessiz sedasız nikah masasına oturan Nesrin Cavadzade'nin gözlerden uzak düğününden ilk pozlar geldi Ümit Özdağ'a kendi oğlundan zor soru! Sosyal medya yıkıldı Ümit Özdağ'a kendi oğlundan zor soru! Sosyal medya yıkıldı Denizi olmayan Ankara'nın denizi aratmayan cenneti kapılarını misafirlerine açtı Denizi olmayan Ankara'nın denizi aratmayan cenneti kapılarını misafirlerine açtı 12 ilde yeniden kuvvetli sağanak alarmı verildi! Sel ve su baskınlarına dikkat 12 ilde yeniden kuvvetli sağanak alarmı verildi! Sel ve su baskınlarına dikkat Enes Batur'a doğum gününde hayatının şoku! Az kalsın bayılıyordu... Enes Batur'a doğum gününde hayatının şoku! Az kalsın bayılıyordu... 'İnternet aboneliğiniz bitti' diye arayıp duruyorlardı... Bin 200 kişilik suç örgütü tespit edildi! 'İnternet aboneliğiniz bitti' diye arayıp duruyorlardı... Bin 200 kişilik suç örgütü tespit edildi! SGK Uzmanı emekli ve memur zammında ''en kötü ihtimali'' açıkladı! SGK Uzmanı emekli ve memur zammında ''en kötü ihtimali'' açıkladı! Hastanede başhekime saldırı anı kamerada: Yeni görüntüler ortaya çıktı! Hastanede başhekime saldırı anı kamerada: Yeni görüntüler ortaya çıktı! 5 ilde sokaklarda terör estiren yeni nesil suç örgütlerine ağır darbe: Ele geçirilenler şoke etti! 5 ilde sokaklarda terör estiren yeni nesil suç örgütlerine ağır darbe: Ele geçirilenler şoke etti! Survivor'da apar topar hastaneye kaldırılan Bayhan'dan korkutan haber! Survivor'da apar topar hastaneye kaldırılan Bayhan'dan korkutan haber!
AK Parti'nin bugüne kadar 5 kez ertelediği okul kantinleri düzenlemesi yeniden gündemde! AK Parti'nin bugüne kadar 5 kez ertelediği okul kantinleri düzenlemesi yeniden gündemde! 30 yıllık kuyumcu esnafı tam 100 kilo emanet altınla sırra kadem bastı 30 yıllık kuyumcu esnafı tam 100 kilo emanet altınla sırra kadem bastı Pelin Karahan'dan yıllar sonra gelen Kavak Yelleri itirafı Pelin Karahan'dan yıllar sonra gelen Kavak Yelleri itirafı AK Partili isim tepki gösterdi, MHP'li isim tehdit etti! Mustafa Keser'in fıkrası kriz çıkardı AK Partili isim tepki gösterdi, MHP'li isim tehdit etti! Mustafa Keser'in fıkrası kriz çıkardı Burger King'teki ''restoranda yiyemezsiniz'' skandalı için inceleme başlatıldı! Burger King'teki ''restoranda yiyemezsiniz'' skandalı için inceleme başlatıldı! Ünlü oyuncunun Yeraltı dizisinden bölüm başı kazandığı ücret dudak uçuklattı! Ünlü oyuncunun Yeraltı dizisinden bölüm başı kazandığı ücret dudak uçuklattı! Türkiye aylarca bu olayı konuşmuştu: Cezaevinden ''aileyle helalleştik'' mektubu! Türkiye aylarca bu olayı konuşmuştu: Cezaevinden ''aileyle helalleştik'' mektubu! Kadın market çalışanı sokak kedisini ''gel annem gel'' diye çağırıp yüzüne yağ çözücü sıktı! Kadın market çalışanı sokak kedisini ''gel annem gel'' diye çağırıp yüzüne yağ çözücü sıktı! Karadenizli vatandaş satın aldığı balığın ne olduğunu öğrenince koşup denize saldı Karadenizli vatandaş satın aldığı balığın ne olduğunu öğrenince koşup denize saldı Ankara'da 579 Milyon TL'ye satılan ev sosyal medyayı salladı Ankara'da 579 Milyon TL'ye satılan ev sosyal medyayı salladı