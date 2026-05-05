AK Parti'den yeni ''kıyak'' yasası: Borçlara 74 ay taksit, yurt dışı varlıklarına muafiyet geliyor!

AK Parti, ekonomi dünyasında taşları yerinden oynatacak yeni kanun teklifini Meclis’e sundu. Vergi borcu olanlara 72 ay taksit imkanı, 1 milyon TL'ye kadar teminatsız erteleme ve yurt dışından varlığını getirenlere 20 yıl vergi muafiyeti gibi radikal maddeler içeren paketin detayları belli oldu.

AK Parti, yatırım, üretim ve ihracatı merkeze alan kapsamlı mali düzenleme paketini TBMM Başkanlığına sundu. Milyonlarca mükellefi ve yatırımcıyı yakından ilgilendiren teklif, vergi borçlarının yapılandırılmasından yurt dışı varlıklarının Türkiye’ye çekilmesine kadar devrim niteliğinde maddeler içeriyor.

72 Ay Taksit ve Teminatsız Erteleme

Ödeme güçlüğü çeken vatandaşlar ve esnaflar için "Amme Alacakları" düzenlemesinde çıta yükseltiliyor. Mevcut durumda en fazla 36 ay olan taksit süresi tam iki katına çıkarılarak 72 aya yükseltiliyor. Ayrıca, teminat aranmaksızın ertelenebilecek borç tutarı 50 bin TL’den 1 milyon TL’ye çıkarılarak bürokratik engeller minimize ediliyor.

Yurt Dışından Gelene 20 Yıl Vergi Muafiyeti

Teklifin en dikkat çeken maddesi ise yurt dışı varlıkları hedefliyor. Türkiye’ye yeni yerleşen ve son 3 yıldır burada vergi mükellefi olmayan kişiler, yurt dışından elde ettikleri kazançlar için tam 20 yıl boyunca gelir vergisinden muaf tutulacak. Ayrıca, 31 Temmuz 2027’ye kadar varlıklarını Türkiye’ye getirenler için vergi oranı yüzde 5’ten sıfıra indiriliyor.

İhracatçıya ve Teknogirişime Büyük Destek

Üretimi desteklemek adına imalatçı ihracatçıların kurumlar vergisi oranı yüzde 9’a indiriliyor. Teknogirişim şirketlerinde çalışanlara verilen pay senetlerindeki vergi istisnası sınırı iki katına çıkarılırken, İstanbul Finans Merkezi'ndeki (İFM) vergi indirimleri ve muafiyet süreleri 2047 yılına kadar uzatılıyor.

Hizmet Merkezlerine Vergi Piyangosu

En az 3 ülkede faaliyet gösteren "Nitelikli Hizmet Merkezi" statüsündeki şirketlerin transit ticaret kazançlarında kurumlar vergisi indirim oranı yüzde 95 olarak belirlendi.

İFM’de faaliyet gösterenler için ise bu oran yüzde 100 (tam muafiyet) olarak uygulanacak.

DHA