AK Partili adayın seçim vaadi tepki çekti: ''Rüşvet olarak görüyoruz''

AK Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu'nun basın mensuplarına yönelik seçim vaadi tepki çekti. Hatipoğlu, gazetecilere her ay asgari ücret kadar ödeme yapılanacağını söyledi. Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti ise ''Bu vaadi bir rüşvet vaadi olarak değerlendiriyoruz'' açıklamasını yaptı.

Yerel seçimlerde AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ sebebiyle Eskişehir’de çalışan basın mensupları için bir yemek organizasyonu düzenledi. Hatipoğlu, düzenlenen yemek organizasyonunda gazetecilere seslendi.



Konuşmasında seçilmeleri halinde basın mensuplarına vereceği desteği duyuran Hatipoğlu "İnşallah çıktığımız yolda 31 Mart'ta seçimleri kazandığımız takdirde bazı konularda yerel basına desteklerimiz olacak. Ben de ucundan kıyısında sizler gibi bir süre basınla ilgilendim. Yeğenim vasıtasıyla bir gazete sahibiydim, bir kısım medyayla uğraştık ancak gördüğüm kadarıyla medyada çalışan emekçi kardeşlerimizin gelirleri o kadar düşük ki ben bunu kendim görmesem inanmam. Kendi gazetemdeki arkadaşlarımız benim başka şirketlerimdeki arkadaşlarımın pozisyonlarına, gelirlerine baktığımda gazetelerdeki, basın mensuplarımızın internet haberi yapan haber ajanslarının televizyonlarda çalışan arkadaşlarımızın organize sanayide çalışan bir fabrika işçisi kadar maaşlar aldığını gördüm. Gelirlerin çok düşük olduğunu gördüm" dedi.

"BASIN MENSUPLARINA ASGARİ ÜCRET VERECEĞİZ"

Gazetecilere asgari ücret verme vaadinde bulunan Hatipoğlu, "Belediyemizde oluşturduğumuz komisyonlarda belediyemiz ve Eskişehir'in lehine yapılacak çalışmalarda basında çalışan arkadaşlarımızı da değerlendirmeyi düşünüyoruz. O dönem için asgari ücret neyse tüm basın mensuplarımıza belediyeden, belediye şirketlerinden tüm basın mensuplarımıza bir asgari ücret de biz vereceğiz. Bu konuda yerel basınımızı destekleyeceğiz. Bilmiyorum hoşunuza gitti mi? Basını desteklemek Eskişehir'i desteklemektir. Basının güçlü olması Eskişehir'e de çok faydalı olacaktır" dedi.

GAZETECİLER CEMİYETİ TEPKİ GÖSTERDİ

Nebi Hatipoğlu’nun her basın mensubuna bir asgari ücret vaadi birçok kişi tarafından eleştirildi. Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti ise ''Bu vaadi bir rüşvet vaadi olarak değerlendiriyoruz'' diyerek tepki gösterdi.

HATİPOĞLU'NDAN YENİ AÇIKLAMA

Bunun üzerine Hatipoğlu tarafından yapılan yazılı açıklamada destek sözü yenilendi. Hatipoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla medya mensuplarına verdiğimiz yemekte, gazeteci dostlarıma yönetimi devraldığımızda destek sözü verdim. Neden mi? Çünkü 4. Kuvvet medya şehrimizde doğru işlemezse şeffaf bir belediyecilik anlayışı yerleştiremeyeceğimize inanıyorum. Adına yerel medya dediğimiz yapı ne kadar kuvvetli olursa, bir şehir o kadar iyi ve katılımcı yönetilir. Bu nedenle de gazeteci dostlarımıza yerel basın mensuplarına destek sözü verdim. Hem de hiçbir siyasi ya da başka bir ayrım yapmadan. Bunu da hem şehrim için, hem de zor şartlarda halkın haber alma özgürlüğü için karda, kışta, en zorlu şartlarda ter döken basın emekçileri için yapacağım. Peki mevcut yönetimin kadrolu destekçilerinden Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti basın emekçilerine destek sözüm için ne demiş? Çok incinmişler. Arkadaşlar duyan duymayan kalmasın! Eskişehir’de kimseye bir faydası olmayan yönetim anlayışı sona yaklaşmıştır. Ben basın emekçileri dahil, bu şehri oluşturan hiçbir meslek grubunu yalnız bırakmayacağım. Tüm hemşehrilerimin dertleri ile dertlenecek, her bir meslek grubuna katkı sağlayacağım. Emeklisi, öğrencisi, işçisi, çiftçisi, kadını, erkeği herkesin hayatına pozitif anlamda dokunacağım. Kendinden başka kimseyi düşünmeyen, bu hayatta bir kişiye faydası dokunmamış, sıcak koltuğundan ahkam kesenler de buyursun incinsin.”