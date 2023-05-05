AK Partili Ensarioğlu: ''Devlet Öcalan ile sürekli görüşüyor''

AK Parti Diyarbakır milletvekili adayı Galip Ensarioğlu, AK Parti iktidarının eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın, bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan ile sürekli görüştüğünü söyledi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener geçtiğimiz günlerde Habertürk canlı yayınında iktidarın İmralı Cezaevi'nde bulunan PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı ziyaret ettiğine ilişkin iddialarla ilgili olarak yargıdan bir kişinin ziyaret ettiğini bildiğini söylemişti.

AKŞENER’İN SÖZLERİNİ DOĞRULADI

AK Parti'nin Diyarbakır’da birinci sıradan aday gösterdiği Galip Ensarioğlu Akşener’in sözlerini doğrulayan bir açıklama yaptı.

Medyascope’a konuşan Ensarioğlu, AK Parti iktidarının Öcalan ile sürekli görüştüğünü, PKK’nin silah bırakması durumunda yeni bir sürecin kurgulanabileceğini söyledi.



İKTİDAR ÖCALAN İLE GÖRÜŞÜYOR

İktidarın seçim öncesi İmralı’ya heyet gönderdiği iddialarıyla ilgili de konuşan Ensarioğlu, “Devlet sürekli Öcalan’la görüşüyor. Öcalan çözüme katkı sunmak istediği zaman, Türkiye’nin birliğine, bütünlüğüne, bu silahlı şiddetin son bulması için eğer bir katkı sunmak istiyorsa ve buna devlet de inanıyorsa bu tür görüşmeleri sürdürür. Ancak bugün itibariyle bunun koşullarını ortadan kaldıran bizatihi HDP’nin kendisidir, Kandil’in kendisidir. Yani Öcalan’ı tecrite mahkum eden devlet değil, Öcalan’ı tecride mahkum eden bizatihi Kandil’dir, bizatihi HDP’nin kendisidir. Çözüm sürecini boşa çıkaran, sabote eden, Öcalan’ı rolünü boşa çıkaran yine kendileridir” ifadelerini kullandı.