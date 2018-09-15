AK Partili eski vekil Metiner: ''Meclis'te israf had safhada''

Döviz kurlarındaki yükseliş ve Türk Lirası'ndaki değer kaybının ardından Hükümet peş peşe tasarruf tedbirleri açıklarken eski AK Partili Milletvekili Mehmet Metiner çok konuşulacak bir yazı kaleme aldı.

AK Parti'de 3 dönem milletvekilliği yapan Metiner 'Meclis’teki israf had safhada. Kimse gücenmesin' diye yazdı.

Metiner yazısında "üç dönem Meclis’te bulundum. Meclis’teki israf had safhada. Kimse gücenmesin, şayet TBMM Başkan Erdoğan’ın açıkladığı karar doğrultusunda yeni bir düzenlemeye kendini tabi tutmazsa güven kaybına uğrar. Bu çerçevede yapılması gerekenleri eski bir Meclis üyesi olarak sıralıyorum..." dedi ve madde madde bir önlemler paketi açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet yetkilileri kamuda tasarrufa gidileceğini duyurmuştu.

İşte o maddeler:

1. Meclis Başkanı’nın koruma araçları sınırlandırılmalıdır.

2. Meclis Başkanvekillerinin, parti grup başkanvekillerinin, Meclis idare amirlerinin, komisyon başkanlarının ve katip üyelerin kendilerine tahsis edilen araçları Ankara’da Meclis görevleriyle sınırlı olmalıdır. Ne yazık ki bu araçlar Ankara dışına adı geçen siyasi zevatın seçim bölgelerine götürülmekte ve orada şahsi ve siyasi faaliyetler için kullanılmaktadır.

3. Meclis’te görevlerini zikrettiğim zevat sınırsız telefon harcama hakkına sahip. Geçen dönemde tartışmaya yol açan milyonluk fatura uygulaması yıllardan beri devam ediyor. Bu israf ötesi uygulamaya son verilmelidir.

Devletin tasarruf kararı sözde kaldı



