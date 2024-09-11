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AK Partili Hulusi Akar: ''Eğitimin amacı bilgi değil, Allah korkusu, kuldan utanma''

AK Partili Hulusi Akar: ''Eğitimin amacı bilgi değil, Allah korkusu, kuldan utanma''
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Eski Milli Savunma Bakanı ve AK Partili milletvekili Hulusi Akar'ın katıldığı bir programda eğitim ile ilgili yaptığı "Eğitimin amacı ne? Eğitim bilgi değil arkadaşlar. Bilgi üniversitede oluyor, meslekte oluyor. Eğitimin amacı 1 Allah korkusu, 2 kuldan utanma" açıklama gündem oldu.

Eski Milli Savunma Bakanı ve AK Partili milletvekili Hulusi Akar'ın katıldığı bir programda eğitim ile ilgili yaptığı bir açıklama sosyal medyada gündem oldu. Eğitimin amacının bilgi olmadığını ifade eden Akar, "Eğitimin amacı bir Allah korkusu, iki kuldan utanma..." dedi.

Akar'ın açıklamasından satır başları:

Eğitimin amacı ne? Eğitim bilgi değil arkadaşlar. Bilgi üniversitede oluyor, meslekte oluyor. Eğitimin amacı bir Allah korkusu, iki kuldan utanma...

Eğer biz 4-12 yaş arasındaki çocuklarımıza Allah'tan korkmayı, kuldan utanmayı, vatan sevgisini ve millet sevgisini verirsek, başkaları için iyilik yapmayı öğretirsek ve diğer milli ve manevi değerlerimizi onlara yüklediğimiz takdirde onun üzerine bu çocuk nereye giderse gitsin, dünyanın her yerine gitsin bu çocuktan korkmayın.

Eğer bu verilmezse ki bazı sıkıntılarımız var eğitimde yakından bilindiği gibi, şu gördüğümüz tablo olur. Bu sefer ateistle mi deistle mi uğraşacaksınız? LGBT ile mi uğraşacaksınız? Uyuşturucuyla mı uğraşacaksınız? Şaşırırsınız, şaşırırsınız.

Ondan sonra başlıyoruz efendim savcı nerde? Polis nerede? Arkadaşlar, savcılarla polislerle bu iş olmaz olmaz. İşin başı, ilacı eğitim. Bunu verdik verdik, veremedik kendi çocuklarımızla bize yabancılaşıyor kendi torunlarımıza bize yabancılaşıyor."

 

 

 

Etiketler Allah korkusu kuldan utanma hulusi akar ak parti eski bakan
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