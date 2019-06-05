AK Partili isim: ''İmamoğlu, Pontus Rum Cemiyeti tarafından karşılandı''

Twitter hesabındaki profil bilgilerinde AK Parti’nin Başakşehir İlçe Teşkılatı’na bağlı olarak ‘Medya Birimi Başkanı’ ve ‘sandık başkanı’ olarak görev yaptığı görülen Şevki Mert Akın isimli şahıs, Ekrem İmamoğlu’nun bugün Trabzon’da yaptığı mitingdeki kalabalıktan bir fotoğraf paylaşıp “Ekrem İmamoğlu Trabzon’da Pontus Rum Cemiyeti Tarafından İşte Böyle Karşılandı” dedi.

Akın, paylaşımının devamında da “Zira Adam İstanbul’u Tekrar Konstantinopolis Yapan Kişi.. Biz Demiyoruz Atatürk’ün Denize Döktüğü Yunanlar Diyor..” diye yazdı.

Trabzonlular’a Pontus diyen Akın, Twitter profilinde yer alan AK Parti’nin Başakşehir İlçe teşkilatına bağlı, parti medya birimi başkanı, ana kademe üyesi ve sandık başkanı yazılarını kaldırdı.