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  4. 11 Ekim 2019 17:22

AK Partili isimden dikkat çeken FETÖ çıkışı

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Adana Ticaret Odası'na tepki gösterdi ve "Aile bireylerinin FETÖ'den dolayı soruşturmalarının olması ya da mahkum olması öğrencilerin burs almasına engel olamaz" dedi.

AK Partili isimden dikkat çeken FETÖ çıkışı
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AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda Adana Ticaret Odası'nı eleştirdi.

"FETÖ ile haklı mücadelemizin hukuksuz taşkınlıklarından sadece birisi. Suç ve cezalar şahsidir, masumiyet karinesi esastır" diyen Yeneroğlu, devamla "Hiçbir vatandaşımızı herhangi bir etiketle haksız yere toplumdan dışlayamayız! Aile ferdinden dolayı tüm aileyi suçlu kabul etmek vicdana, adalete sığmaz" ifadesini kullandı.

Yeneroğlu sözlerini şöyle noktaladı:

"Şu veya bu örgütünün legal dershane/okul/üniversitelerinde öğrenim görmek,soruşturma aşamasında davaların, aile bireylerinin bu örgütten dolayı soruşturmalarının olması ya da mahkum olması öğrencilerin burs almasına engel olamaz. Adana Ticaret Odası bu tasarrufunu acilen düzeltmeli."
 
 
 

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