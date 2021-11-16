AK Partili isimden dikkat çeken iddia: ''50+1 Erdoğan'a kurulan tuzaktı''

AK Partili Şamil Tayyar, yüzde 50+1 tartışmasına ilişkin olarak, "Yüzde 50+1, Cumhurbaşkanımıza ve sisteme kurulan tuzaktı." açıklamasını yaptı.

AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçmişte karşı çıkmış, ağır eleştirilere muhatap olmuş biri olarak söz hakkım var. 50+1, Cumhurbaşkanımıza ve sisteme kurulan tuzaktı. Düzeltilebilirdi, vakti geçti" açıklamasında bulundu. Tayyar ayrıca, "Yeni tartışma, seçimle ilişkilendirilir. Kazanmaya odaklanmalı, kazanınca biz değiştirmeliyiz" ifadelerini kullandı.