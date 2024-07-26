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AK Partili Külünk'ten Erdoğan için ilginç ifadeler: ''Sosyolojisi eridi, haramla helal karıştı''

AK Partili Külünk'ten Erdoğan için ilginç ifadeler: ''Sosyolojisi eridi, haramla helal karıştı''
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'a en yakın isimlerden olan AK Partili Metin Külünk gündeme bomba gibi düşen açıklamalarda bulundu. "Erdoğan'ın sosyolojisi eriyor" diyen Külünk, "Şu anda iktidarda haramla helal birbirine karışmış vaziyette" dedi.

Son dönemde sık sık AK Parti’ye yönelik eleştirileriyle dikkat çeken AK Partili Metin Külünk Cumhuriyet gazetesinden Barış Pehlivan'a olay olacak açıklamalarda bulundu.

Külünk'ün hedefinde ise yine AK Parti vardı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Erdoğan sosyolojisi eriyor" diyen Külünk'ün asıl "haramla helal karıştı" açıklaması şok etkisi yarattı.

İşte Barış Pehlivan'ın yazısından Külünk'ün kulislere bomba gibi düşen o sözlerinin de yer aldığı bölüm:

"Sayın Cumhurbaşkanının yaptığı bütün güzel işler, milletin mutlu olduğu işlerdir. Ama olan boşluklar da ortada ciddi hüzün bırakıyor. Ben bunların farkındayım" diyen Külünk, "Bunları açık söylüyorsam demek ki sokakta bir şeyi görüyorum. Çünkü tek başına dolaşan, sürekli gezen bir adamım. Hepimizi ilgilendiren bir dalgayı görüyorum" şeklinde konuştu.

Külünk, ayrıca "Türkiye'de Erdoğan sosyolojisi eriyor" diyerek, "AK Parti sosyolojisini 2023’te sokak eritti. Cevabını verdi ama Erdoğan’a sahip çıktı. 2024’ten sonra beyefendinin 'mesajı aldık' diyerek gereğini yapmasını bekledi. Küresel tablo insanların sofrasına da dokunmaya başlayınca ve neoliberalizmde ısrar edilince 'Erdoğan sosyolojisi eriyor' dedim" ifadelerini kullandı.

 Sokak hayvanlarına ilişkin kanun teklifiyle ilgili görüşlerini de açıklayan Külünk, şunları söyledi:

"Sizin önünüze sadece başıboş bir köpeğin saldırısıyla ölmüş çocuğun fotoğrafını koyduğumda ne yaparsınız? Halbuki bu bir gerçek. Ama dönüp 'Efendim tedbir alalım ama diğer tarafta da toplumun genelinde ciddi bir endişe var. Bu hadiseler üzerinden köpeklerin toplu öldürüleceğine dair bir kanaat gelişmiş durumda. Biz bu ikisinin arasında, öldürmeye gitmeyen bir formül bulabiliriz' dersen cumhurbaşkanı da eminim 'Bu işi bu perspektifte çalışın' der. 'Sokaklar güvensiz' cümlesini duyduğumda o kadar üzüldüm ki.

Peki, özeleştiri geleneğini ayakta tutamazsak, kendi kendimize ayna tutup doğrularımızı ve yanlışlarımızı dillendirmezsek ne yapacağız?" diye soran Külünk, "Ben AK Parti’de sade bir üyeyim şimdi. Benim MKYK üyeliğim, milletvekilliğim ya da yöneticiliğim yok. Ve sokaktaki ıstırabı görüyorum" ifadelerini kullandı.
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır"

Barış Pehlivan'ın Cumhuriyet gazetesindeki yazısının tamamı için...

Etiketler Barış Pehlivan Metin Külünk haramla helal karıştı ak parti recep tayyip erdoğan tepki
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